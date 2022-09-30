DAÜ Mimarlık Bölümü’nden BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili ders

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, mimarlık programına, 17 maddelik Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik sürdürülebilir kalkınma konulu ders dahil etti.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, “BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Gezegenimizin Geleceğine Disiplinlerarası Bir Yaklaşım” isimli ders ile kalkınmanın çevresel, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları irdelenebilecek.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2015 yılında tüm Birleşmiş Milletler üye devletleri tarafından benimsenmişti.

