banner913
banner932
Cumhurbaşkanı Tatar programını iptal ederek yurda dönüyor
Cumhurbaşkanı Tatar programını iptal ederek yurda dönüyor
26 0
Otomobil parçaları kül oldu
Otomobil parçaları kül oldu
66 0
 
Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis komitesinde onaylandı
Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis komitesinde onaylandı
27 0
Amca: “Yabancılara mal satışı azaldı, konunun muhatapları bir masa etrafında toplanıp çare üretmeli”
Amca: “Yabancılara mal satışı azaldı, konunun muhatapları bir masa etrafında toplanıp çare üretmeli”
31 0
“Çocuklarımızın katillerini biliyoruz”
“Çocuklarımızın katillerini biliyoruz”
30 0
Beyrut’a yoğun bombardıman
Beyrut’a yoğun bombardıman
33 0
Milletvekillerine saldırdı
Milletvekillerine saldırdı
50 0
banner1032

DAÜ Mimarlık Bölümü üçüncü kez Miak-Mak tarafından akredite edildi

banner1020

banner1045
DAÜ Mimarlık Bölümü üçüncü kez Miak-Mak tarafından akredite edildi
banner971
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye'de mimarlık eğitim kurumlarını evrensel kriterler doğrultusunda denetleyen Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MiAK-MAK) tarafından üst üste üçüncü kez akredite edildi. Bölüm, 2030 yılına kadar altı yıl süre ile akreditasyona sahip oldu.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Mimarlık Bölümü, KKTC’de MiAK akreditasyonu alan “ilk” mimarlık programı olma özelliğine sahip. Bu akreditasyonu ilk olarak 2011 yılında almıştı. Aynı zamanda bölüm, Türkiye’de bu akreditasyonu alan “ilk mimarlık programları” arasında yer alıyor.
DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafooneh Mokhtarshahi Sani, bu akreditasyonun DAÜ Mimarlık Bölümü’nü yalnızca KKTC’de değil, aynı zamanda bölge genelinde de mimarlık eğitiminde “lider” konuma getirdiğini belirtti.  MiAK akreditasyon sürecinin zorlayıcı ve kapsamlı olduğunu belirten Sani, akreditasyonun, bölümün eğitim kalitesini sürdürme ve iyileştirme konusundaki taahhüdünü yansıttığını aktardı.
Konu ile ilgili açıklama yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, bu akreditasyonun üst üste üçüncü kez alınmasının DAÜ Mimarlık Bölümü’nün kalitesini koruduğunun kanıtı olduğunu belirterek, bu başarının sadece bölüm için değil, tüm DAÜ ailesi için bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.