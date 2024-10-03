banner913
banner932
23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı
23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı
17 0
Hedef, Avrupa’dan daha fazla turist çekmek
Hedef, Avrupa’dan daha fazla turist çekmek
19 0
 
Başbakan Üstel Anıtkabir’i ziyaret etti
Başbakan Üstel Anıtkabir’i ziyaret etti
23 0
Lion Kids Fest’in ikincisi 5 Ekim’de
Lion Kids Fest’in ikincisi 5 Ekim’de
25 0
İngiliz parlamenterlere yönelik iddialar, Kıbrıs Türklerine yönelik sindirme politikasının bir parçası
İngiliz parlamenterlere yönelik iddialar, Kıbrıs Türklerine yönelik sindirme politikasının bir parçası
26 0
Küçük cimnastikcilerden Türkiye Şampiyonası’nda tarihi başarı
Küçük cimnastikcilerden Türkiye Şampiyonası’nda tarihi başarı
28 0
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
24 0
banner1032

DAÜ mezunundan gururlandıran başarı

banner1020

DAÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı 2011 yılı mezunu Sena Sinem Aydın'ın takım kaptanlığında yarışan Emotion Hunters Takımı, “Psikolojide Teknolojik Uygulamalar” yarışma kategorisinde “Bilimsel Yönü En Güçlü Proje Ödülü”ne layık görülerek önemli bir başarıya imza attı

banner1045
DAÜ mezunundan gururlandıran başarı
banner971
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı 2011 yılı mezunu Sena Sinem Aydın, Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olan Teknofest finallerinde yer aldı. Aydın’ın takım kaptanlığında yarışan Emotion Hunters Takımı, “Psikolojide Teknolojik Uygulamalar” yarışma kategorisinde “Bilimsel Yönü En Güçlü Proje Ödülü”ne layık görülerek önemli bir başarıya imza attı.
Söz konusu proje ile ilkokul çağı çocuklara yönelik duygu farkındalıklarını geliştirmek amacıyla eğlence ve öğrenmeyi bir arada sağlayan dijital oyun tasarlandı. Oyun ile duygu odaklı terapi ekolü oluşturuldu. Projenin etkinliğini değerlendirmek amacıyla, sınıf öğretmenleriyle iş birliği içinde ön test ve son test uygulamaları gerçekleştirildi. Oyunun hedefleri arasında, kullanıcıların duygularını tanıma, isimlendirme ve doğru ifade etme becerilerini geliştirmek yer aldı. Bu sayede akran zorbalığı, şiddet eğilimi ve iletişim sorunları gibi yaygın problem davranışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Aydın, daha önce Bakanlık Projeleri, Ulusal Ajans Projeleri, Kalkınma Ajansı Projeleri ve TÜBİTAK projeleri gibi birçok yerde koordinatör ve uzman olarak görev alarak genç nesillere ilham kaynağı olmuştu. DAÜ Rektörlüğü konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “DAÜ ailesi olarak mezunumuz olan Sena Sinem Aydın’ı söz konusu başarılarından dolayı tebrik eder, bundan sonraki çalışmalarının tekoloji alanında daha geniş kitlelere ulaşmasını dileriz.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.