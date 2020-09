DAÜ mezunu Murat Özçelik'e Wikipedia'dan birincilik

Dünyaca ünlü internet ansiklopedisi Wikipedia tarafından her yıl düzenlenen uluslararası “Wiki Loves Earth (Viki Yeryüzünü Seviyor)” adlı fotoğraf yarışmasının Türkiye ayağında, 2017 yılında çektiği Eber Gölü fotoğrafı ile DAÜ mezunu Murat Özçelik, Türkiye birincisi oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2000 yılı mezunu Murat Özçelik, dünyaca ünlü internet ansiklopedisi Wikipedia tarafından her yıl düzenlenen uluslararası “Wiki Loves Earth (Viki Yeryüzünü Seviyor)” adlı fotoğraf yarışmasının Türkiye ayağında, 2017 yılında çektiği Eber Gölü fotoğrafı ile Türkiye birincisi oldu. Bu yıl 8.’si düzenlenen Viki Yeryüzünü Seviyor Fotoğraf Yarışması’na toplamda 34 ülkeden 106,240 fotoğraf ile başvuruldu. Her ülke, kendi jürisi tarafından gönderilen fotoğraflar arasından en iyi 10 fotoğrafı seçti. Yarışmanın Türkiye ayağında, DAÜ mezunu Murat Özçelik’in fotoğrafı, jüri üyeleri Cem Bayoğlu, Hakan Tokuç ve Nevit Dilmen tarafından başvuruda bulunulan 3,649 fotoğraf arasından birinci seçilerek Viki Yeryüzünü Seviyor Fotoğraf Yarışması’nın uluslararası final ayağında yarışmaya hak kazandı.İsmi Wikipedia’ya benzeyen ve küresel bir hareket olan Wikimedia, dünyaya ücretsiz eğitim içeriği sağlamayı amaçlıyor. Kar amacı gütmeyen Wikimedia kuruluşları, tüm ülkelerde faaliyet gösteriyor. Dünya çapındaki yerel Wikimedia kuruluşlarının yardımıyla Vikipedi topluluk üyeleri tarafından düzenlenen ve bu yıl 8.’si gerçekleşmekte olan Viki Yeryüzünü Seviyor Fotoğraf Yarışması’nın uluslararası final ayağı sonuçlarının Kasım 2020’de açıklanması bekleniyor. Yarışma kapsamında, katılımcılar bölgelerindeki yerel doğal miras alanlarının fotoğrafını çekip, onları Wikimedia’nın özgür içerikli resim, ses ve diğer çoklu ortam dosyalarının deposu olan “Wikimedia Commons”a yüklüyor. Etkinlik, katılımcıları bu bölgelerin fotoğraflarını çekmeye teşvik etmek ve onları yalnızca Vikipedi’de değil, her yerde ve herkes tarafından yeniden kullanılabilecek ücretsiz bir şekilde lisanslamak ve katılımcı ülkelerin doğal miras alanlarını vurgulamayı amaçlıyor. Türkiye bu yıl Wikimedia Kullanıcı Grubu Türkiye’nin organize etmesiyle birlikte yarışmaya ilk kez katılıyor.12 Nisan 1976 tarihinde Afyon’un Emirdağ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Afyon’da, orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. Sonrasında DAÜ’de Turizm Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Lisans Programı’nı tamamladı. Uzun bir süre turizm sektöründe uğraş verdikten sonra, 2002 yılında dış ticaret alanında çalışmaya başladı. Halen Afyon’da yerleşik firmasında dış ticaret ile uğraşıyor. Ortaokul yıllarında başlayan fotoğraf merakına, uzun bir ara sonrasında 2010 yılında tekrar başladı. Zaman zaman macro, ornito ve manzara gibi çalışmalar yapmış olsa da; insan, sokak ve ‘o an’ fotoğrafları çekmekten daha çok keyif aldığını belirterek, “Çekim sırasında yaşananlar, her karenin hikayesi, her karenin duygusu bir başka tat katmakta bana göre fotoğrafa. Fotoğrafta insanla çalışmak ve insanı anlamak çok değerli...” diyor.2014 yılının Ocak ayında kurulan AFFD 1. Afyon Frig Fotoğraf Derneği Kurucu Başkanı ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Özçelik, FIAP tarafından 2014 yılında AFIAP ve 2015 yılında EFIAP unvanlarına layık görüldü. İlk kişisel sergisi olan “Memleketimden İnsan Manzaraları”nı Eylül 2014’te Afyon’da açtı. Aynı sergi, 2014’te Konya’da ve 2016’da Trabzon’da sergilendi. Özçelik, birçok karma sergide yer aldı. Dernekler ve fotoğraf topluluklarında fotoğraf sunumları ve söyleşiler gerçekleştirdi. Ulusal ve uluslararası birçok fotoğraf yarışmasında ödüller aldı. AFFD 1 Afyon Frig Fotoğraf Derneği bünyesinde “Temel Fotoğraf Eğitimi”, “Portre” ve “Belgesel” fotoğraf atölyelerinde eğitmenlik yapıyor.