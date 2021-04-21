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DAÜ mezunu Dr. Mehmet Muş Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı oldu

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DAÜ mezunu Dr. Mehmet Muş Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı oldu
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü Mezunu Dr. Mehmet Muş, 21 Nisan 2021 Çarşamba tarihli kararla Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı görevine getirildi. Dr. Muş, 2004 - 2005 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde Yüksek Şeref derecesi ile DAÜ’den 4.00 ortalamayla mezun olmuştu.
DAÜ Mezunu Dr. Mehmet Muş Kimdir?
01.05.1982’de Trabzon Sürmene’de doğdu. DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü’nü bitirdi. Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Özel sektörde Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalı’nda Ekonomi Doktorasını tamamladı. 
 
 
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