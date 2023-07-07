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DAÜ Mezuniyet Törenleri 11-12 Temmuz’da yapılacak

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DAÜ Mezuniyet Törenleri 11-12 Temmuz’da yapılacak
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Törenleri 11-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak. 

2022 - 2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni salı günü, saat 16.00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenecek. Törende 350’ye yakın yüksek lisans ve doktora mezunu diplomalarını alacak.

Mezuniyet etkinlikleri kapsamında aynı gün saat 19.00’da mezunların ve velilerinin de katılacağı Mezuniyet Resepsiyonu düzenlenecek. DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleştirilecek olan resepsiyona mezunların yanı sıra akademik ve yönetsel personel de katılacak.

Ön lisans ve lisans mezunları diplomalarını 12 Temmuz’da alacak

Ön lisans ve lisans mezunlarının diplomalarına kavuşacağı Mezuniyet Töreni ise çarşamba günü, saat 19.00’da, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. 

Söz konusu törende ise yaklaşık 1,800 mezuna diplomaları takdim edilecek. Törende fakülte ve bölüm birincilerine diplomaları ve ödülleri protokol tarafından takdim edilecek. Sonrasında ise 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunlarına diplomaları verilecek.  

Öte yandan törenler DAÜ’nün resmi sosyal medya hesapları olan https://www.youtube.com/user/eastmeduniv ve https://www.facebook.com/eastern.med.univ/ ile DAÜ TV sosyal medya hesabından canlı olarak izlenebilecek.

DAÜ’nün, 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde vereceği mezunları ile toplam mezun sayısı 75 bine yaklaşmış olacak.

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