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DAÜ'lü öğrencinin büyük başarısı

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DAÜ'lü öğrencinin büyük başarısı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi Ata Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel olarak tasarlanan formasının tasarım sürecinde aktif olarak rol aldı. Aynı zamanda DAÜ Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü’nde çift anadal yapan Özdemir, bu projede gösterdiği yaratıcılık ve emeğiyle büyük bir başarıya imza attı.

29 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen Fenerbahçe-Pendikspor karşılaşmasında, Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Takımı, maç sırasında bu özel formayı giyerek Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Özdemir’in de katkıda bulunduğu forma, taraftarlar ve futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü. Yüz binlerce satılan bu forma, Fenerbahçe taraftarları ve sporseverlerin yoğun beğenisini kazandı.

Özdemir yaptığı açıklamada “Taraftarı olduğum bu kulüpten böyle bir teklif almak benim için çok büyük bir onurdu. Forma ilk çıktığında taraftarın yorumlarını okuduğum an başkaydı, formayı sahada ilk gördüğüm an yaşadığım duygular bambaşkaydı. Forma, 29 Ekim 2023 tarihinde Pendikspor karşısında giyildi ve karşılaşma sonucunda Fenerbahçe maçı 5-0 kazandı. Forma, hem Fenerium mağazalarında hem de Fenerium sitelerinde satışa çıktığı her seferde tükenerek birçok kez stok yeniledi. Emeğimin bulunduğu bir işin milyonlar tarafından övgü alması, sokakta insanları o formayı giyerken görmek çok büyük bir mutluluk.” ifadelerini kullandı. DAÜ tarafından da gururla karşılanan söz konusu başarı, DAÜ’nün vermiş olduğu kaliteli eğitimin öğrencilerinin yaratıcı çalışmalarını desteklediği gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Özdemir, geçtiğimiz yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) önde gelen futbol giyim markalarından Diaza Sportswear Firması tarafından 2022 yılı Dünya Kupası için düzenlediği Twitter Tasarım Yarışması finalinde gerçekleşen oylama sonucuna göre yarışmanın kazananı olarak Forma Tasarımı Dünya Kupası Şampiyonu olmuştu. Ayrıca Özdemir, ABD’de elde ettiği başarının yanı sıra, Dünya genelinde yapılan birçok spor giyim etkinliklerinde de çeşitli başarılara imza attı.

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