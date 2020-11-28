DAÜ'lü öğrencilerden bir ilk

DAÜ öğrencisi KKTC’de “bir ilk” olan taksi uygulaması “Daxici”yi Gazimağusa’da kullanıma sundu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Lisans Programı öğrencisi Burak Bilgen ve DAÜ Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği Lisans Programı öğrencisi Hasan Taylan Bilgen, KKTC’de “bir ilk” olan taksi uygulaması “Daxici”yi Gazimağusa’da kullanıma sundu.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, günlük hayatta yolcunun taksiye, taksicinin de yolcuya ulaşmakta ne kadar zorluk çektiğini gözlemlediğini belirten Burak Bilgen ve Hasan Taylan Bilgen, Teknopark’ta bir şirket kurarak birlikte bu soruna çözüm olabilecek bir uygulama geliştirmeye karar verdi.

“MÜŞTERİLER TERCİH YAPABİLECEK”

Genç girişimciler, internet üzerinden taksi çağırılan ve yüzde yüz güvenli bir taksi uygulama sistemi geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Burak Bilgen açıklamasında “Uygulama içerisinde bulunan üye taksiler, hizmet verdikleri bölgelere göre ayrıştırılabiliyor. Kullanıcılar bölge bazında, Rum kesimine, Kapalı Maraş Ordu Evi’ne veya Ercan Havalimanı’na girmeye lisansı olan taksicileri uygulama içerisinde görüp tercihini ona göre yapabilecek” ifadelerini kullandı.

“DİĞER KENTLERDE DE DEVREYE GİRECEK”

Burak Bilgen, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kısa süre önce Gazimağusa kentimizde ön test çalışmalarını tamamlayarak tüm uygulama merkezlerinde kullanıma sürülen uygulama, şimdilik sadece Gazimağusa sakinlerine hizmet vermekte. En kısa zamanda ülkemizin diğer kentlerinde de aktif hale gelecek olan uygulama, daha şimdiden melek yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda. Zamanla devreye girecek diğer özellikleriyle KKTC’de ilk olacak bu uygulamayı Türkiye’deki diğer küçük illerde de kullanıma açmayı planlamaktayız. Ülkemiz gençliğine örnek olacak daha büyük projeleri gerçekleştirmek en büyük hayalimiz. DAÜ’den aldığımız akademik eğitim ve saygıdeğer öğretmenlerimizden edindiğimiz bilgiler ışığında sistemlerimizi geliştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz”

“Daxici” uygulamasıyla ilgili detaylı bilgiye https://www.daxici.com adresinden ulaşılabiliyor.