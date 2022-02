DAÜ lisans ve ön lisans mezunları diplomalarını aldı

DAÜ Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Törenleri, bu yıl pandemi koşulları nedeniyle fakülteler bünyesinde üç ayrı salonda, üç farklı saat diliminde düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Ön Lisans ve Lisans Mezunları, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılan törenlerle diplomalarına kavuştu. DAÜ Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Törenleri, bu yıl pandemi koşulları nedeniyle fakülteler bünyesinde üç ayrı salonda, üç farklı saat diliminde düzenlendi. Törenler, pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilirken, tüm katılımcılar PCR ve antijen testlerini ibraz ederek salonlara giriş yaptı. Törenlerde mezunlar müzik ve alkışlar eşliğinde salonlara alındı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından mezunlar adına Türkçe ve İngilizce mezun konuşmaları, fakülte dekanlarının ve yüksekokul müdürlerinin konuşmaları ve rahatsızlıklarından dolayı törenlere katılamayan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın video mesajları yer aldı. Ardından fakülte ve bölüm birincilerine Rektör Yardımcıları ve Dekanlar tarafından diploma ve ödülleri takdim edildi. Sonrasında Bölüm Başkanları tarafından lisans ve ön lisans mezunlarına diplomaları verildi ve kep atma töreninin gerçekleşmesiyle törenler sona erdi.



Genç Mimarlar Mezun Oldu

DAÜ 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Mimarlık Fakültesi Lisans Mezuniyet Töreni, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü, saat 10:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. Törende mezunlar adına Mimarlık Bölüm İkincisi Mihad Abdelrahman ve İç Mimarlık Bölüm Birincisi Selin Akarsu birer konuşma yaptı. Sonrasında törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı “İnsanlara huzur verecek sağlıklı mekanlar, binalar, çevreler ve aydınlık bir gelecek yaratmanızı diliyorum. Yolunuz açık olsun” diye konuştu. Konuşmaların ardından Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel ve Dekan Prof. Dr. Dağlı, fakülte ve program birincilerine diploma ve ödüllerini takdim ettiler. Sonrasında ise bölüm başkanları tarafından lisans mezunlarına diplomaları verildi. Tören sonucunda toplam 88 Mimarlık Fakültesi lisans öğrencisi mezun oldu.



İşletme ve Ekonomi Fakültesi Mezunları Diploma Aldı

DAÜ 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi İşletme ve Ekonomi Fakültesi ile İşletme ve Finans Yüksekokulu Lisans Mezuniyet Töreni, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü, saat 10:00’da, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirildi. Törende mezunlar adına İşletme ve Ekonomi Fakültesi Birincisi Ogunnaya Nick Ezukosi ve İşletme ve Finans Yüksekokulu Birincisi Nada Salim Hakeem birer konuşma yaptı. Sonrasında törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim “Sizleri bu önemli günümüzde tebrik etmek benim için bir ayrıcalıktır. Son 2 yıl çok zor geçti. Ama bütün engelleri başarıyla aştınız. Hepinize başarı dolu bir meslek hayatı ve mutlu bir yaşam diliyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından fakülte ve bölüm birincilerine diploma ve ödülleri Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Dekan Prof. Dr. Mustafa Besim ve Fakülte Danışma Kurulu Üyeleri Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Emekli Konsolos Kemal Gökeri ile Dağlı Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Dağlı tarafından takdim edildi. Sonrasında ise bölüm başkanları tarafından lisans mezunlarına diplomaları verildi. Fakülte toplamda 140 mezun verirken, İşletme ve Ekonomi Fakültesi 69, İşletme ve Finans Yüksekokulu 71 lisans mezunu verdi.



71 İletişimci Diplomalarına Kavuştu

DAÜ 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi İletişim Fakültesi Lisans Mezuniyet Töreni, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü, saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi. Törende mezunlar adına Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İngilizce Program Mezunu Lamees Wael Mahmoud ile Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Programı Mezunu Tuğya Uzun birer konuşma yaptı. Sonrasında törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu “Fakültemizin tüm çalışanları adına sizlere iyi şanslar ve aydınlık bir gelecek diliyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy ve Dekan Prof. Dr. Çavuşoğlu, fakülte ve program birincilerine diploma ve ödüllerini takdim ettiler. Sonrasında ise bölüm başkanları tarafından lisans mezunlarına diplomaları verildi. Tören sonucunda toplamda 71 İletişim Fakültesi öğrencisi mezun oldu.



İki Yüksekokuldan toplam 122 Mezun

DAÜ 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ile Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü, saat 14:00’te, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. Törende mezunlar adına Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Birincisi Aliye Ela Turan, Turizm ve Otel İşletmeciliği Mezunu Omar Sultanov, Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Program Birincisi Dovud Inomov, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans Program Birincisi Tuğkan Arkar birer konuşma yaptı. Sonrasında törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nazife Dimililer, “Bugün sizler için bir dönüm noktası. Başarınızı taçlandırdığınız gün. Sizleri gönülden tebrik ederim” diye konuştu. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç “Bugün alacağınız diplomalar kariyerinizin başlangıcındaki en önemli adımdır. Sizleri kutluyor ve gelecekte sizlere başarılar diliyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Prof. Dr. Kılıç ve Doç. Dr. Dimililer yüksekokul ve program birincilerine diploma ve ödüllerini takdim ettiler. Sonrasında ise bölüm başkanları tarafından lisans mezunlarına diplomaları verildi. Tören sonucunda 69 Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ile 53 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans öğrencisi mezun oldu.



165 Genç Mühendis Meslek Hayatına Atıldı

DAÜ 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Mühendislik Fakültesi Lisans Mezuniyet Töreni, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü, saat 14:00’te, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirildi. Törende mezunlar adına Fakülte Birincisi Mahmoud Akel ve Endüstri Mühendisliği Bölüm Birincisi Rana Assaf birer konuşma yaptı. Törende misafir konuşmacı olarak Endüstri Mühendisliği lisans programı 2013 mezunu ve Google’da Android işletim sistemi “Mühendislik Program Yöneticisi” olarak görev yapan Abubakar Saleh’in mezunlara yönelik video mesajı da yer aldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, “Hepinize bundan sonraki hayatlarınızda başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun” diye konuştu. Konuşmaların ardından Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel ile Prof. Dr. Özkaramanlı program birincilerine diploma ve ödüllerini takdim ettiler. Sonrasında ise bölüm başkanları tarafından lisans mezunlarına diplomaları verildi. Tören sonucunda 165 genç mühendis meslek hayatına atıldı.



72 Hukukçu Mezun Oldu

DAÜ 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Hukuk Fakültesi ile Adalet Meslek Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü, saat 14:00’te, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi. Törende mezunlar adına Hukuk Fakültesi Mezunu Sude Topuksuz bir konuşma yaptı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hakan Bilgiç, “Sevgili mezunlarımız, genç meslektaşlarım, sizleri tebrik ediyor, yaşamınızın bundan sonraki kısmında başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun” diye konuştu. Konuşmaların ardından İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy ile Yrd. Doç. Dr. Bilgiç tarafından mezunlara diplomaları takdim edildi. Törende 72 hukukçu mezun oldu.



Genç Sağlık Profesyonelleri Yemin Ederek Mezun Oldu

DAÜ 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet ve Yemin Töreni, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü, saat 18:00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. Tören, DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanı Erkan Dağlı ile Piyanist Eser Öktem’in müzik dinletisi ile başladı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç tarafından Öğretim Elemanı Dağlı ile Piyanist Öktem’e çiçek takdiminde bulunuldu. Törende lisans mezunları adına Sağlık Bilimleri Fakültesi birincisi Sabiha Özdayı ile Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu birincisi Tülay Durgut birer konuşma yaptı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehtap Malkoç, “Her zaman DAÜ’lü olmanın gururunu yaşayın. Sizlere meslek yaşamınızda başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Yolunuz açık olsun” diye konuştu. Konuşmaların ardından Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel ile Prof. Dr. Malkoç fakülte, yüksekokul ve bölüm birincilerine diploma ve ödüllerini takdim etti. Sonrasında ise Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü, Spor Bilimleri Bölümü ile Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu mezunlarının yemin törenleri gerçekleştirildi. Yemin töreninin ardından ön lisans ve lisans mezunlarına diplomaları bölüm başkanları ve program koordinatörleri tarafından verildi. Törenin tamamlanmasıyla birlikte 75 genç sağlık profesyoneli mesleğe adım attı.



Fen ve Edebiyat Fakültesi ile Eğitim Fakültesi Mezunları Kep Attı

DAÜ 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Fen ve Edebiyat Fakültesi ile Eğitim Fakültesi Lisans Mezuniyet Tören, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü, saat 18:00’de, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirildi. Törende Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Mezunu Kayra Gutan, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Bölümü Mezunu Petek Tümkaya ile Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Mezunu Dilfuza Babamuradova mezunlar adına birer konuşma yaptı. Tören, rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan’ın video mesajı ile devam etti. Prof. Dr. Özarslan, mezunlara seslendiği mesajında, “Başarılarınızla her zaman onurlanacağız. Yolunuz açık olsun” diye konuştu. DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan da konuşmasında, “Bilin ki DAÜ Eğitim Fakültesi sizi birer meslektaş olarak her zaman kucaklamaya hazırdır. Yolunuz açık olun” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pehlivan ile Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bozer tarafından fakülte ve program birincilerine diploma ve ödülleri takdim edildi. Sonrasında lisans mezunlarına bölüm başkanları tarafından diplomaları verildi. Törenle birlikte 81 Fen ve Edebiyat Fakültesi mezunu ile 82 Eğitim Fakültesi mezunu diplomalarına kavuştu.



77 Genç Eczacı Yemin Ederek Mesleğe Atıldı

DAÜ 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Eczacılık Fakültesi Lisans Mezuniyet ve Yemin Töreni, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü, saat 18:00’de, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi. Törende mezunlar adına Eczacılık Fakültesi Pharm D. Program Birincisi Rana Moghaddamshahabi ile B. Pharm Program Birincisi Edwin Mwasa birer konuşma yaptı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Dr. Umut Öksüz “Hepinize canı gönülden başarılar dilerim” diye konuştu. Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emre Hamurtekin de konuşmasında, “Eczacılığın hangi alanında çalışırsanız çalışın etik ilkeleri her zaman en önemli önceliğiniz olarak tutun. Kendinizi her zaman geliştirin. Mezun olmak sizler için bir başlangıç. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından Eczacılık Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisans mezunlarının anılarından derlenmiş fotoğrafların sunumu gerçekleştirildi. Ardından tören İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy ile Doç. Dr. Hamurtekin tarafından fakülte ve program birincilerine diploma ve ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Sonrasında lisans mezunlarına diploma ve yemin belgeleri takdim edildi. Eczacılık Fakültesi mezunları, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Dr. Öksüz’ün eşliğinde “Eczacılık Yemini” ettiler. Törende 77 genç eczacı mezuniyet coşkusunu yaşadı.