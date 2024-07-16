DAÜ Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi uzman kadrosu ile hizmet vermeye devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi, uzman kadrosu ile poliklinik hizmeti vermeye devam ediyor. DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi, alanının uzmanları ve Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Yenidoğan, Nöroloji, İç Hastalıkları, Farmakoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Psikiyatri ve Klinik Psikoloji alanlarında hasta kabul ediyor. Merkezde ayrıca “Sigara Bırakma Ünitesi” çalışmaları ile emzirme danışmanlığı hizmetleri de yürütülüyor. 65 yaş üzeri hastalara ise ayrıca ücretsiz unutkanlık taramaları yapılıyor.



Randevu Sistemi ile Hasta Kabul Ediliyor

Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde hastalara daha iyi hizmet verebilmek ve bekleme süresini azaltmak adına randevu sistemi ile hasta kabul ediliyor. Randevu almak isteyenler (0392) 630 3851 numaralı telefondan yaz dönemi için 08:00 – 15:00, kış dönemi için ise 08:00 – 17:00 saatleri arasında randevu alabilirler. Öte yandan Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, DAÜ personeline ve birinci derece yakınlarına (eş, çocuk, anne-baba) %25 indirim uygulanıyor.



Öğrencilere Klinik Uygulama Eğitimi Veriliyor

Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencilerine klinik uygulama eğitimi de veriliyor. Tıp eğitimlerinin ilk 3 yılında “Klinik Uygulamalara Giriş” dersi kapsamında Marmara Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı öğrencileri uzman hocalarıyla birlikte hasta bakarak, klinik uygulamaları görme, pratik yapma ve 1. basamak hasta deneyimi kazanma imkanı buluyor.

