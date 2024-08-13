DAÜ, KKTC'de lisans programlarında en fazla tercih edilen üniversite

Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları, 13 Ağustos 2024 Salı günü açıklandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) bu yıl YKS’den 1676’sı lisans, 509’u ise ön lisans olmak üzere toplamda 2,185 öğrenci yerleşti.

DAÜ lisans programları açısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) en fazla tercih edilen Üniversitesi olma başarısını gösterdi. 1676 öğrenci DAÜ’deki lisans programlarını tercih ederken, DAÜ bu alanda KKTC üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı.

Ön Lisans Programlarında % 96 Doluluk

Öte yandan DAÜ’nün 529 olan ön lisans programları kontenjan sayısının 509’u tercih edilirken, DAÜ bu alanda da kontenjan sayısının % 96.21’lik oranını doldurarak büyük bir başarıya imza attı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada; YKS sonuçlarının tüm ülke yükseköğretim camiası adına hayırlı olmasını dileyerek, başta DAÜ’yü tercih eden yeni öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilere 2024-2025 Akademik Yılı’nda başarılar diledi.

