banner583
SAKAlılar, Girne’de coştu
SAKAlılar, Girne’de coştu
38 0
Çanakkale Ortaokulu takdiri hak ediyor
Çanakkale Ortaokulu takdiri hak ediyor
39 0
 
Klasikler, Özyalçın anısına buluştu
Klasikler, Özyalçın anısına buluştu
16 0
UKÜ ve Şahlan galibiyetle başladı
UKÜ ve Şahlan galibiyetle başladı
17 0
Bu kaplar ölüm saçıyor
Bu kaplar ölüm saçıyor
13 0
Kışlıkları hazırlayın
Kışlıkları hazırlayın
146 0
Okullarda 600 vaka
Okullarda 600 vaka
40 0
banner661
banner726

DAÜ KKTC'de ilk Covid-19 Güvenli Eğitim Kurumu oldu

banner476

banner714
DAÜ KKTC'de ilk Covid-19 Güvenli Eğitim Kurumu oldu
banner721

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), uluslararası belgelendirme kurumu Inspect tarafından denetlendikten sonra, “COVID-19 Approved Safety Education – COVID-19 Onaylı Güvenli Eğitim” belgesini aldı. 

DAÜ’den verilen bilgiye göre, iki gün süren denetleme sonrası DAÜ’ye Covid-19 Güvenli Eğitim Kurumu belgesi verildi. DAÜ KKTC’de belgeyi alan ilk üniversite oldu.

DAÜ İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy, 12 Ekim’de düzenlenen kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, bu tür denetimlerin üniversitenin sürekli gelişim politikasına katkı koyduğunun altını çizdi.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.