DAÜ-KAEM, uluslararası toplumsal cinsiyet çalışmaları konferansı düzenleyecek

DAÜ - KAEM tarafından 2004 yılından beri düzenli olarak yapılan “Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı 12-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (KAEM) tarafından 2004 yılından beri düzenli olarak yapılan “Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı 12-14 Mayıs tarihleri arasında Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre konferans bu yıl “Toplumsal Cinsiyet ve Sanat (Gender and Art)” temasıyla düzenlenecek.

Açıklamada, konferansın, akademisyenleri, araştırmacıları ve aktivistleri, toplumsal cinsiyet ve sanat teması etrafında nesiller arası ve kesişimsel diyaloglara teşvik ederek, literatüre yeni çalışmalar kazandırmayı amaçladığı ayrıca toplumsal cinsiyet perspektifine sahip diğer çalışmaları da kapsayacağı kaydedildi.

ÖZLERİN TESLİMİ İÇİN SON TARİH 13 OCAK

Konferansa bildiri sunmak isteyenlerin, özlerini 250 kelimeyi aşmayacak şekilde en geç 13 Ocak tarihine kadar [email protected] başlıklı mail adresine iletmeleri gerektiği bildirildi.

Konferansla ilgili detaylı bilgi https://gsart.emu.edu.tr başlıklı web sitesinden veya DAÜ-KAEM’in 0392 630 22 69 numaralı telefonundan alınabilir.

Uluslararası konferansın alt başlıkları şöyle:

“Estetik ve Toplumsal Cinsiyet, Aktivizm Olarak Sanat, Sanat Tarihi, Sanat Akışında Sanatçının Toplumsal Cinsiyet Temsili, Mimarlık ve Toplumsal Cinsiyet, Tasarım Konuları ve Toplumsal Cinsiyet, Feminizm ve Sanat, Sanat ve Beşeri Bilimlerde Kadınların Geleceği, Geçmişten Günümüze Sanatta Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sanatsal Alanı Cinsiyetlendirmek, Sanat Felsefesi, Sanatta Kadının Mücadelesi, Pandemide Sanatın Yüzü, Kuir Tarih Yazımı, Fotoğrafçılık ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Heykeli Yeniden Keşfetmek, Kadın Meddah Olmak, Feminist Tiyatro/Tiyatroda Feminizm, Sinemanın Toplumsal Cinsiyeti, Performans ve Kimlik, Toplumsal Cinsiyet ve Drama Yazımı, Toplumsal Cinsiyet ve Mizah”