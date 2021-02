DAÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinden uluslararası başarı

DAÜ İletişim Fakültesi yüksek lisans öğrencileri Kenan Münür Türktan ve Yaşar Kızıltan ile İletişim ve Medya Çalışmaları doktora öğrencisi Aida Sahebkari’nin tasarladığı posterler, “Free Patrick Zaki” uluslararası poster tasarımı yarışmasında ilk 30’a girdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü yüksek lisans öğrencileri Kenan Münür Türktan ve Yaşar Kızıltan ile İletişim ve Medya Çalışmaları doktora öğrencisi Aida Sahebkari’nin tasarladığı posterler, “Free Patrick Zaki” uluslararası poster tasarımı yarışmasında ilk 30’a seçildi.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre 7 Şubat 2020 tarihinde tutuklanan Patrick Zaki’nin serbest bırakılması için düzenlenen yarışma, Zaki’nin öğrencisi olduğu Bologna Üniversitesi, Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü) Italia ve Conversazioni sul fu – turo, Diffondiamo idee di valore ortaklığında düzenlenen ve Poster for Tomorrow tarafından organize edilen tasarım etkinliğine 45 farklı ülkeden toplam 905 eser katıldı. Etkinlik çerçevesinde tasarlanan posterler, Bologna Üniversitesi’nde cinsiyet çalışmaları üzerine yüksek lisans eğitimini sürdüren Patrick Zaki’nin özgürlüğünün kısıtlanmasını protesto ediyor.

“PATRİCK ZAKİ’NİN BİR AN ÖNCE SERBEST KALMASINI DİLİYORUZ”

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, konuyla ilgili açıklamasında “Zaki’nin sözde düşünce suçundan dolayı tutuklanmasını ve son bir yıldır çok kötü koşullarda haksız şekilde cezaevinde tutulmasını kınıyoruz” dedi.

Patrick Zaki’nin bir an önce serbest kalmasını dilediklerini belirten Çavuşoğlu, en temel insan hakları olan fikir ve fikirleri beyan etme özgürlüğü konularında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, 45 farklı ülkeden 1000’e yakın katılımcı içerisinden 30 en iyi tasarım arasında 3 DAÜ öğrencisinin çalışmalarının yer almasından dolayı gururlu olduklarını vurguladı.