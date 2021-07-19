DAÜ ile University of North Texas arasında ortak program anlaşması

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile ABD’den University of North Texas (UNT) arasında 3+2 yıllık lisans ve yüksek lisans ortak programı anlaşması imzalandı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, ortak programda DAÜ Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği öğrencileri kalan son sınıf derslerini UNT’den eşdeğer derslerden alarak DAÜ lisans diplomasına hak kazanacak.

Öğrenciler daha sonra UNT Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans programına devam ederek UNT yüksek lisans diplomasını da alabilecekler.

Başvurular DAÜ-UNT Ortak Komitesince değerlendirilecek.