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DAÜ ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi arasında işbirliği anlaşması

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DAÜ ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi arasında işbirliği anlaşması
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi (THKÜ) arasında eğitim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında işbirliği anlaşması imzalandı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, anlaşmaya DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile THKÜ Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er imza attı.
İmza töreninde karşılıklı hediye takdim edildi.

İmza törenine DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, THKÜ Diş İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Reza Aghazadeh ve DAÜ Kurumsal Gelişim ve Uluslararası Akademik İlişkiler Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Cahit Ezel de katıldı.
 

Prof. Dr. Hasan Kılıç törende yaptığı konuşmada, havacılık ve uzay bilimleri alanında kendini ispatlamış olan THKÜ’yle iş birliği içerisinde girecek olmaktan büyük bir heyecan duyduğunu söyledi. Prof. Dr. Kılıç, THKÜ ile imzalanacak olan iş birliği protokolü ile atılacak olan adımın, daha da ileriye götürüleceğini kaydetti.
Prof. Dr. Rahmi Er de açıklamasında, genç bir üniversite olarak DAÜ’nün birçok başarıya imza atmasından dolayı tüm emeği geçenleri tebrik etti. İşbirliği anlaşmasıyla THKÜ’nün daha iyi bir noktalara geleceğine inandığını belirten Er, protokolle iki üniversite arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin öngörüldüğünü kaydetti.
 
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Etiketler; #DAÜ #Türk Hava Kurumu Üniversitesi
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