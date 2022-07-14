DAÜ ile Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği arasında, 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü, saat 14:00’te, DAÜ Rektörlüğü Vakıf Toplantı Odası’nda, iş birliği protokolü imzalandı. Protokole DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği Başkanı Meryem Uygar imza koydu. İmza töreninde; Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Yalıner, Genel Sekreter Gaye Astan Çoban ile Sanat Yönetmeni Mehmet Ulubatlı da hazır bulundu. Protokol kapsamında, tiyatro başta olmak üzere; edebiyat, resim, karikatür, müzik, fotoğraf, sanat tarihi ve ihtiyaç duyulan sair kültür, sanat alanlarında etkinlikler düzenlenmesi hedefleniyor.

“İş Birliğinin Artarak Devam Etmesini Dilerim”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. İşçioğlu, DAÜ ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin her zaman çok değerli olduğunu belirtti. DAÜ’nün akademik sorumluluklarının ötesinde, sanatla birlikte topluma yeni bir şeyler kazandırmayı ve toplumu sanat konusunda bilinçlendirmeyi hedeflediğini aktaran Prof. Dr. İşçioğlu, Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği ile aralarındaki iş birliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

“Halkımıza Hayırlı Olsun”

Dernek Başkanı Uygar da DAÜ’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) en gözde ve köklü üniversitelerinden biri olduğunu belirterek, aynı zamanda sanata ve sanatçıya vermiş olduğu değer ile bilindiğini kaydetti. Derneğin tarihi ve güncel faaliyetleri hakkında bilgi veren Uygar, adada yaşayan tüm bireylerin sanatsal ve kültürel gereksinimlerinin karşılanmasına katkı koymayı hedeflediklerini ifade etti. Sanatçının özgürce üretebilmesi için onlara alan açmanın ve motivasyon sağlanın da önemine işaret eden Uygar, protokolün halka, üniversiteye ve derneğe hayırlı olmasını diledi.

Tören sonunda Dernek Yönetim Kurulu Üyesi ve Şair Yalıner, Prof. Dr. İşçioğlu’na “Panayır” başlıklı yeni kitabını takdim etti.

