DAÜ ile KIBZEV arasında iş birliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı arasında (KIBZEV) girişimcilik, dijital dönüşüm, teknoloji ve inovasyon ekosistemini geliştirmeye yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.



DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün saat 10.30’da DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen iş birliği protokolüne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı Başkanı Recep Günaydın imza koydu.



İmza töreninde konuşan Prof. Dr. Hocanın KIBZEV’in özellikle gençlerin ve çocukların kendilerini geliştirmeleri yönünde çok değerli çalışmalar yaptığını belirterek imzalanacak olan iş birliği protokolü ile iki kurum arası başarılı çalışmaların yapılacağına inandığını belirtti. DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak toplumun tüm ihtiyaçlarına cevap vermesi yönünde tüm çalışmaları yaptığını bildiren Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün sadece kaliteli eğitim ve araştırma olarak değil genel anlamda tüm kesimlerin ihtiyaçlarını karşılamaya önem verdiğini söyledi.

DAÜ’nün gerek girişimcilik gerekse bilimsel anlamda yeterli altyapıya ve olanağa sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Hocanın, çocukların ve gençlerin ilgi duyduğu alanlarda deneyim sahibi olabilmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

