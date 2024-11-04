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DAÜ ile KIBÜ arasında iş birliği protokolü…

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DAÜ ile KIBÜ arasında iş birliği protokolü…
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kıbrıs Batı Üniversitesi (KIBÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.
DAÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Kasım Cuma günü DAÜ Rektörlük Binası’nda yer alan töreninde imzalanan iş birliği protokolüne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile KIBÜ Rektörü Prof. Dr. Canan Hecer imza koydu.
İmza öncesinde konuşan KIBÜ Rektörü Prof. Dr. Hecer, DAÜ ile kendilerini kardeş  gördüklerini, DAÜ'nün desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini söyledi. Hecer, "Şimdi bunu bir imza ile taçlandırdık. Umarım bu iş birliği bizden sonra da gelişerek, katlanarak devam eder.” dedi.
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç da DAÜ'nün diğer üniversite ve diğer kurumlarla aynı gemide olduğunu kaydetti ve "Bu gemide birlikte hareket etmek, birbirimizi destekleyerek geliştirmek durumundayız. Bugün bu geliştirmenin, birlikte hareket etmenin farklı bir boyutunu yaşıyoruz. Her iki eğitim kurumu için de söz konusu iş birliğinin hayırlısı olmasını temenni ederim.” ifadelerini kullandı.  
 
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