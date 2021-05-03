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DAÜ ikinci kez ASIIN akreditasyonu aldı

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DAÜ ikinci kez ASIIN akreditasyonu aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) Bilgisayar Programcılığı, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, İnşaat Teknisyenliği ve Harita ve Kadastro programları, ikinci kez “ASIIN” akreditasyonu aldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, ASIIN (Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics) merkezi Almanya’da bulunan mühendislik, matematik, enformatik ve doğal bilimler alanlarında eğitim veren programları denetleyen uluslararası bir kurum...

DAÜ BTYO Müdürü Doç. Dr. Nazife Dimililer, hiçbir koşulda eğitimin ve öğretimin kalitesinden ödün vermeyeceklerini ifade etti.

Covid-19 küresel salgını süresince özellikle uzun süreli karantina ve dolaşım kısıtlamaları boyunca işlerin yürütülebilmesi için bilgi ve beceri sahibi kalifiye teknisyenlerin ve ara elemanların öneminin daha çok anlaşıldığını ifade eden Dimililer, “Tüm sektörlerde bilişim teknolojilerine hakim, güncel bilgi ve beceriye sahip kalifiye ara eleman seviyesinde iş gücü açığı bulunmakta ve bu mesleklerin gelecekte daha da elzem hale geleceği ön görülmektedir. Dolayısı ile geleceğini planlayan ve geleceği yönetmek isteyen gençleri bu konulara eğilmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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