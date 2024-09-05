DAÜ Fırsat Platformu yayında

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), öğrenci ve mezunlarına daha fazla iş, staj ve indirim fırsatları sunmak amacıyla “firsat.emu.edu.tr” internet adresini hayata geçirdi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, sektörde faaliyet gösteren firmalar, DAÜ personeline, öğrencilerine ve mezunlarına özel indirimler sunmak istediklerinde bu platformu kullanabilecek.

Yeni açılan internet adresi aracılığıyla iş dünyası, DAÜ öğrencileri ve mezunları ile bir araya gelme fırsatı yakalayacak. Öğrenci ve mezunlar ise söz konusu platform aracılığıyla iş fırsatları, staj imkanları, kariyer gelişimi destekleri, çeşitli kampanya ve indirimlerden yararlanabilecek.

Firmalar, bu site üzerinden ürün ve servislerine yönelik reklam verip, sunacakları fırsatlarla DAÜ öğrencilerine ve mezunlarına kolayca ulaşabilecekler.

Öte yandan iş ve staj ilanlarını platforma ücretsiz olarak ekleyerek daha fazla öğrenci ve mezuna ulaşma fırsatına sahip olacaklar.

Yeni platform sayesinde DAÜ, eğitim-iş dünyası entegrasyonunu güçlendirmeyi ve öğrenci ile mezunlarına benzersiz fırsatlar sunmayı amaçlıyor. firsat.emu.edu.tr adresi üzerinden başlatılan bu proje ile DAÜ sadece eğitim alanında değil, aynı zamanda kariyer gelişiminde de öğrencilerine ve mezunlarına yol gösterici olmaya devam edecek.

Firmalar için ürün, servis ve fırsat tanıtımı yapma imkanı da sunan söz konusu platform, iş ve staj ilanlarının da ücretsiz olarak eklenebileceği bir hizmet sunarak, DAÜ öğrencilerinin ve mezunlarının kariyer gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Tüm başvurular için firsat.emu.edu.tr adresi ziyaret edilebilir.

