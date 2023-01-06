DAÜ Endüstri Mühendisliği öğrencisinden önemli başarı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği programı 4’üncü sınıf öğrencilerinden Alperen Kıvanç Karademir’in, Castrol Türkiye’de stajını yaparken geliştirdiği yöntemin başarılı bulunarak, aktif olarak kullanılmaya başlandığı bildirildi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Karademir’in yöntemi, Castrol Teknik Destek Müdürü tarafından başarılı bulunarak, Castrol Global ekibinin dikkatine getirildi.

Karademir’in geliştirdiği projeyi verimlilik ve etkinlik yönünden değerlendiren Castrol Global ekibi projeyi beğenerek, distribütör ve franchise toplantılarında aktif olarak kullanmaya başladı.

Türkiye Endüstri Mühendisliği Toplulukları Birliği’nde (Türkiye EMT) Sponsorluk ve Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcılığı göreviyle Yönetim Kurulu’nda yer almış olan Karademir, halen Türkiye EMT’de Denetleme ve Danışma Kurulu üyeliğini yürütüyor.

