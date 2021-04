DAÜ, Dünya Üniversiteleri Sıralamasındaki yükselişini sürdürüyor

İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri’ne göre üniversitelerin etki sıralamasında DAÜ, geçen yıl aldığı 52,7 puanı 69,4’e yükselterek bulunduğu 401-600 bandını ciddi bir ivme ile 301-400 bandına taşıma başarısı gösterdi

Dünya’nın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri’ne göre üniversitelerin etki sıralamasını açıkladı. Söz konusu sıralamaya göre DAÜ, geçen yıl aldığı 52,7 puanı 69,4’e yükselterek bulunduğu 401-600 bandını ciddi bir ivme ile 301-400 bandına taşıma başarısı gösterdi.Toplamda 1,115 üniversitenin girdiği listeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) iki üniversite girerken DAÜ, bu iki üniversite arasında 1. sırada yer aldı. Öte yandan Kıbrıs adası genelinde de Güney Kıbrıs’tan 4 üniversitenin yer aldığı listede DAÜ birinci sırada yer alma başarısı gösterdi.Listeye giren Türkiye üniversiteleri arasında Abdullah Gül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi 101-200 bandı ile birinci sırada, İstanbul Gelişim Üniversitesi, ODTÜ ve Özyeğin Üniversitesi 201-300 bandı ile ikinci sırada yer aldı. DAÜ, 301-400 bandında Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi ile birlikte üçüncü sırada yer aldı. THE listesine Türkiye’den toplamda 49 üniversite girdi.Geçtiğimiz yıl 17 Birleşmiş Milletler Süründürülebilir Kalkınma Hedefi içinden 9 tanesinden değerlendirilen DAÜ, bu yıl 11 tanesinden değerlendirildi. Her yıl yapılan değerlendirmelerde sıralamalar en yüksek başarı gösteren üç hedef ve tüm hedefler için yapılan genel iş birlikleri kapsamında yapılmaktadır. Bu yıl DAÜ’nün en yüksek puan aldığı hedefler “Yoksullukla Mücadele”, “Sağlık” ve “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” alanlarında olmuştur. DAÜ, özellikle yoksulluğa son verilmesi hedefi ile genel ortalamaların çok üzerinde yer alma başarısı göstermiştir. Bu alanda yapılan bilimsel araştırmalar, yayın çıktıları ve üniversitenin öğrencilerine verdiği destekler elde edilen başarıda önemli rol oynamıştır.Diğer bir başarılı hedef ise Sağlık alanında olmuştur. DAÜ’nün sağlık konusunda yaptığı iş birliği projeleri yüksek değer bulmuştur. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme hedefi doğrultusunda da DAÜ bu alanda hem araştırma hem yayın çıktıları hem de işveren olarak uygulamakta olduğu politikalar ve süreçler yüksek puan alınmasına büyük katkı sağlamıştır.Söz konusu liste, dünyanın her yerinden üniversitelerin sosyal ve ekonomik etkilerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda sıralamaktır. Çeşitli hedef kriterleri doğrultusunda hazırlanan listede, Sağlık ve Refah, Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar ile Kaliteli Eğitim, Cinsiyet Eşitliği, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Endüstri, Yenilik ve Altyapı, Azaltılmış Eşitsizlikler, Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar, Sorumlu Tüketim ve Üretim, İklim Çalışmaları, Hedefler İçin Ortaklıklar gibi 17 hedef yer almakta ve dünya genelindeki Üniversiteler bu bağlamda değerlendirilmektedir. Her hedef için üniversitelerin puanları ilgili alanda yaptığı araştırma ve yayınlar ile üniversitenin kanıtlanabilecek faaliyetleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır.DAÜ’nün Birleşmiş Milletler (BM) kalkınma hedefleri doğrultusunda yaptığı faaliyetlere https://pr.emu.edu.tr/tr/hakkimizda/bm-surdurulebilir-kalkinma-amaclari-dau-faaliyetleri internet adresinden ulaşılabilir.