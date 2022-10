DAÜ dünya üniversiteler sıralamasında 501-600 bandında

DAÜ, dünya üniversiteler sıralamasında geçen yıl 801-1000 bandından büyük bir yükselişe ulaşarak 501-600 bandına ulaştı

Doğu Akdeniz Üniversitesi, dünya üniversiteler sıralamasında 501-600 bandında yer aldı.104 ülkeden 1799 üniversitenin sıralamaya girme başarısını gösterdiği sonuçlara göre Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), geçen yıl 801-1000 bandından büyük bir yükselişe ulaşarak 501-600 bandındaki yerini korudu.Dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), bugün dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladı.THE Dünya Üniversiteler sıralamasında birinci sırayı Oxford Üniversitesi elde ederken, ikinci sırada Harvard Üniversitesi yer aldı. Cambridge Üniversitesi ile Stanford Üniversitesi ise üçüncü sırayı paylaştı.2022 Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarına göre yüzde 93.72’lik yerleşme oranı ile Türkiye Cumhuriyeti’nden son 15 yılda elde ettiği en yüksek öğrenci yerleşme sayısını yakalayan DAÜ, THE Dünya Üniversiteler sıralamasına girme başarısını gösteren Türkiye üniversiteleri arasında en yüksek ikinci bantta yer aldı.Toplamda 21 Türkiye üniversitesinin yer aldığı listede; Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesi 401-500 bandında yer alarak birinci sırayı elde ederken, DAÜ ile ODTÜ 501-600 bandında ikinci sırayı paylaştı.Listeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden iki üniversite girdi. DAÜ her yıl olduğu gibi bu yıl da KKTC’de yine birinci sırayı elde etti. Kıbrıs adası genelinde listeye 5 üniversite girerken, DAÜ bu üniversiteler arasında geçen yıla göre bir sıra yükselerek ikinci sırada yer aldı.Açıklamaya göre, THE tarafından açıklanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarına göre üniversitelerin etki sıralamasında da yer alan DAÜ, geçen yıl aldığı 69,4 puanı 79,5’e yükselterek bulunduğu 301-400 bandını ciddi bir ivme ile 201-300 bandına taşıma başarısı gösterdi.Ayrıca THE tarafından 2022 yılı için dünyada eğitime son 50 yıl içerisinde başlamış en iyi genç üniversiteler sıralaması açıklandığını ve DAÜ’nün bu sıralamada da dünya genelinde söz konusu listeye giren üniversiteler arasında 153. sırada yer alma başarısı gösterdiği kaydedildi.Geçen yıl 251-300 bandında yer alan DAÜ, büyük bir ivme ile sıralamada ilerleyerek ciddi bir başarı yakaladığı kaydedilen açıklamada, sıralama, özellikle daha genç olan kurumların kendi arasında yayın, atıf, eğitim kalitesi ve uluslararasılaşma açısından karşılaştırılmasına imkan tanıdığı belirtildi.DAÜ bu sıralamada da KKTC’de birinci, ada genelinde ilk üçte ve Türkiye üniversiteleri arasında dördüncü sırada yer aldı.Konuyla ilgili açıklamada bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün bu yıl da THE Dünya Üniversiteler sıralamasında yer almasından dolayı gururlu olduklarını ifade ederek, bu başarının tüm DAÜ çalışanlarına ait olduğunu vurguladı.DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak dünyanın en iyileri arasında yer almasının, ülke adına da büyük bir başarı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hocanın, bu sıralamaların DAÜ’nün öğrencilerine sunduğu eğitim kalitesi, nitelikli araştırma imkanları ve topluma hizmet çalışmalarında doğru yolda olduğunun açık bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.Prof. Dr. Hocanın, bu başarının elde edilmesini sağlayan tüm DAÜ çalışanlarına teşekkür ederek, üniversitenin hızlı yükselişini ve büyümesini sürdüreceğinin altını çizdi.