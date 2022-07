DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi mezunları yemin etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında ortak yürütülen Uluslararası Ortak Tıp Programı 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezunları Hipokrat yeminini ederek mesleğe ilk adımlarını attılar. 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü, saat 10:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen yemin törenine, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel ve Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Şehirli, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy, Gazimağusa Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu ile fakülte öğretim üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende DAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Görevlisi Erkan Dağlı ve Piyanist Atakan Sarı müzik dinletisi gerçekleştirdi.

“Tüm Dünyada Fark Yaratacaksınız”

Törende konuşan DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, dekan olarak 6 ayrı ülkeden 22 öğrenciye tıp doktoru unvanını vermekten onur duyduğunu belirterek, “Sizlere meslektaşım demekten gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı. Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Gökçora “Yaşamınızda alçak gönüllü olun, hayata olumlu bakın, hayattan zevk alın, girişken olun, yeniden deneyin, eski köye kanıta dayalı yeni adet getirmekten çekinmeyin, heyecanınızı paylaşan arkadaşlar edinin, yapılırken heyecan duyulmayan hiçbir iş başarılı olamaz” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Gökçora, ileride mezunlarının başarılarını dinlemekten mutlu olacaklarını belirterek, halkın her zamankinden daha çok hekimlere ihtiyacı olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Gökçora “Hekim olarak tedavi edilen hastalarla, yapılan araştırmalarla, verdiğiniz eğitimle gelecek nesil tüm tıp öğrencileri için rol model olarak tüm dünyada fark yaratacağınıza inanıyorum” dedi.

“Kendinizle Gurur Duyun”

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Şehirli gerçekleştirdiği konuşmasında, burada olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade ederek, tüm öğrencilere “Kendinizle gurur duyun, çok çalıştınız ve bir hayalinizi gerçekleştirdiniz. Bugün doktor oldunuz. Hepinizi gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Şehirli, bugün doktor olan tüm öğrencilerin eğitimlerine katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti. Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Şehirli, “Bugün yeni bir başlangıç, hayallerinizin başlangıç günü, yaşamınızda başarılar diliyorum, yolunuz açık olsun.” dedi.

“Yolunuz Açık Olsun”

Törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın uluslararası akreditasyonları, dünya sıralamalarındaki yeri, verdiği kaliteli eğitim, araştırma olanakları ve topluma hizmetleri ile DAÜ’nün her zaman gurur kaynağı olduğunu belirtti. Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Hocanın, zorlu tıp eğitimini tamamlayan tüm öğrencileri kutladığını belirterek, bu zorlu süreçte öğrencilerinin yanında olan ailelere de teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Hocanın, “Başarılı olacağınıza eminim, meslek hayatınızda başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

“Sizlerle Gurur Duyuyoruz”

Törende konuşan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, “Sevgili meslektaşlarım, zorlu bir tıp eğitimini tamamladınız, sizleri ve fedakâr ailelerinizi kutlarım. Doktorluk mesleği oldukça özveri isteyen, sürekli empati kurmayı gerektiren kutsal bir meslektir. Bir insanı sağlığına kavuşturmanın mutluluğunun bütün çektiğiniz zorluklara değeceğine şahit olacaksınız. Her birinizin çok iyi birer hekim olduğunuza yürekten inanıyorum. Dünyanın birçok yerinde mesleğinizi icra ederek insanlığa hizmet edeceksiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bundan sonraki yaşamınızda başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, fakülte birincisi Dr. Gizem Çakır bir konuşma gerçekleştirerek fakülte yaş kütüğüne isim plakasını çaktı. Ardından 2022 mezunları adına sembolik ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Yemin töreni, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Goncagül Haklar’ın gerçekleştirdiği son ders sunumu ile devam etti. Sunumun ardından Prof. Dr. Hocanın, Prof. Dr. Şehirli ve Prof. Dr. Gökçora ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Tören, Prof. Dr. Gökçora eşliğinde okunan Hekimlik Yemini’nin ardından sona erdi.