DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydiler

DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adImI attIlar

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Beyaz Önlük Giydirme Töreni düzenlendi. Tören, ilgili hafta boyunca öğrencilerin sınavlarının olması sebebiyle erkene alındı. Tören kapsamında ayrıca DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde şeref ve yüksek şeref derecelerine sahip olan öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Söz konusu törene; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Tüzmen ile Dt. Teksen Köroğlu’nun yanı sıra, fakülte akademisyenleri ile öğrenciler katıldı.



“Tüm Diş Hekimlerimizin Diş Hekimleri Günü’nü Kutlarım”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak, Diş Hekimleri Günü ile Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nın 1996 yılından beri kutlanmakta olduğunu aktardı. Diş Hekimliği’nin tarihi ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Solak, Diş Hekimliği’nin dünyada tıp alanındaki diğer meslekler kadar eski olduğunu kaydetti. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti’nde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplamda 104 Diş Hekimliği Fakültesi bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Solak, tüm Diş Hekimleri’nin Diş Hekimleri Günü’nü kutladı ve vefat eden Diş Hekimleri’ni de rahmetle andıklarını kaydetti.



“Beş Yıl Sonra Diploma Töreninizde Buluşalım”

Törende konuşan Diş Hekimi Dt. Teksen Köroğlu, kendilerinin öğrencilik yıllarında böyle kutlamalar olmadığını, kendisinin beyaz önlüğünü böyle bir tören ile giyme fırsatı olmadığını, bugünün öğrencilerinin çok şanslı olduğunu belirtti. DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’ni çok beğendiğini ifade eden Dt. Köroğlu, fakülte akademisyenlerini ve Rektörlüğü kutladı. Diş Hekimi adaylarına seslenen ve onlara tavsiyeler veren Dt. Köroğlu, çok saygın bir mesleğe adım attıklarını, beyaz önlük giymenin önemli bir ayrıcalık olduğunu vurguladı. Dt. Köroğlu, bugün törende beyaz önlük giyen öğrencilerle beş yıl sonra diploma törenlerinde de buluşmayı ümit ettiğini aktardı.



“Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerimizi Tebrik Ediyorum”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün tarihinden bahsederek başladığı konuşmasında, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin 2019 yılında öğrenci kabulüne başladığını ve yakında ilk mezunlarını vereceğini ifade etti. DAÜ’nün yasayla kurulmuş bir devlet üniversitesi olarak öğrencilerine kaliteli eğitim ve araştırma imkanları sunmanın yanında,

topluma hizmet konusunda da önemli sorumlulukları olduğunu belirten Prof. Dr. Hocanın, bugün 70 bini aşkın DAÜ mezununun dünyanın çeşitli yerlerinde görev yapmakta olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün farklı dünya sıralamalarında bölgede en iyiler arasında yer aldığını, her zaman en üst sıralarda yer almayı hedeflediğini kaydetti. DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin çok donanımlı ve üst düzey bir altyapıya sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Hocanın, kaliteli eğitim almakta olan DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine etik değerlere ve mesleki sorumluluklara bağlı olmaları tavsiyesinde bulundu ve onları tebrik etti.



Öğrenciler Beyaz Önlüklerini Giydi

Konuşmaların ardından 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitime başlayan birinci sınıf öğrencilerine, mesleğe ilk adım olan beyaz önlükleri, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Asiye Nehir Özden, Doç. Dr. İsmail Hakan Avsever, Doç. Dr. Buğra Şenel, Doç. Dr. Işıl Özgül Kalyoncu, Yrd. Doç. Dr. Sepide Hassanpour, Yrd. Doç. Dr. Pınar Erçal, Öğr. Gör. Havva Özgen Kılgöz, Öğr. Gör. Ayşe Kahraman Kozansoy ve Dt. Teksen Köroğlu tarafından giydirildi.



Tören; 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde şeref ve yüksek şeref derecesine sahip olan öğrencilere sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.

