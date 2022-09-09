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DAÜ, DGS sonuçlarına göre en fazla öğrencinin yerleştiği üniversite oldu

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DAÜ, DGS sonuçlarına göre en fazla öğrencinin yerleştiği üniversite oldu
Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilere yönelik olarak, iki yıllık programlardan dört yıllık programlara geçiş için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2022 sonuçları, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü açıklandı.
Sonuçlara göre; Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üniversiteleri arasında en çok öğrencinin yerleştiği üniversite oldu.
DAÜ, önümüzdeki günlerde yapılması beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarına göre de Türkiye Cumhuriyeti’nden öğrenci kabul etmeye devam edecek.
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