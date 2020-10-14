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DAÜ'den pandemiye yönelik hizmetiçi eğitim

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DAÜ'den pandemiye yönelik hizmetiçi eğitim
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Toplam Kalite Yönetim Merkezi Müdürlüğü koordinasyonu ve Personel İşleri Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim Birimi organizasyonu ile 12 Ekim 2020 Pazartesi günü, saat 10:00’da, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı'nda temizlik görevinde yer alan tüm personel ile; bina sorumluları, idari amirleri ve memurlarına pandemiye yönelik Hizmetiçi Eğitim verildi. Eğitim kapsamında, pandemi döneminde binalarda temizlik ve hijyen kurallarının uygulanması esnasında alınacak tedbirler konularına yer verildi. Söz konusu eğitim; İş Sağlığı ve Güvenlik Uzmanı ve DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ece Çelik tarafından verildi. Eğitimde, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde Akademik ve İdari birimlerde gerek çalışanların, gerekse de öğrencilerin sağlığının önemi vurgulandı.
 
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