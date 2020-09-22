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DAÜ'den önemli açıklama

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DAÜ'den önemli açıklama

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde eğitimin dijital imkanlar kullanılarak çevrimiçi olarak yapılacağını açıkladı.

DAÜ’nün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), son dönemde küresel ölçekte ve ülkemizde Covid-19 Pandemisi kapsamında yaşanan gelişmeler ışığında, öğrenciler, akademik ve yönetsel personelin sağlığını ve eğitim kalitesini ön planda tutan bir karar almıştır. DAÜ Senatosu, 21 Eylül 2020 Pazartesi günü gerçekleştirdiği toplantı sonucunda, 12 Ekim 2020 tarihinde başlayacak 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde eğitimin dijital imkanlar kullanılarak çevrimiçi olarak yapılmasına; gerekmesi halinde fakülte/yüksekokul/bölüm/program/derslere özgü uygulama ve diğer eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi için Rektörlük onayı alınarak farklı uygulamalar yapılabilmesine karar vermiştir. Yapılan açıklamada, Pandeminin seyrine göre DAÜ Senatosu tarafından yeni düzenlemelerin yapılabileceği ifade edilmiştir”

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