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DAÜ'den Mağusa Hastanesi altyapısına teknik destek

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DAÜ'den Mağusa Hastanesi altyapısına teknik destek
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 22 Eylül 2020 Salı günü, saat 10:00’da, Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mustafa Kalfaoğlu ile Başhekim Yardımcıları Radyoloji Uzmanı Dr. Hakkı Serhat Tulay ve Dahiliye Uzmanı Dr. Eyüp Göksu’yu kabul etti.
Söz konusu kabulde tüm DAÜ çalışanlarına PCR testi yapılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Gazimağusa Devlet Hastanesi ile DAÜ arasında ortak proje ve iş birliği konularının da ele alındığı görüşmede, Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mustafa Kalfaoğlu ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin altyapısına vereceği teknik destekle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Hocanın DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak ülkenin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu söyledi ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin altyapısı için gerek duyulacak teknik desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı. Başhekim Dr. Kalfaoğlu ise Üniversite-Hastane iş birliğinin önemine vurgu yaparak, DAÜ’ye destekleri için teşekkür etti.
 
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