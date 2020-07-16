DAÜ Dekanı Çavuşoğlu Uluslararsı yarışmada juri üyesi olacak

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çavuşoğlu uluslararası tasarım ödüllerine jüri üyesi olarak davet edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, “Grands Prix Du Design” uluslararası tasarım ödüllerine jüri üyesi olarak davet edildi. Bu yıl 14.’sü düzenlenecek olan Grand Prix Du Design, yapılaşmış çevre ve yaşam kalitesine katkı koyan mimarlık, iç mimarlık, yapı, emlak, endüstri ürünleri ve ürün tasarımı, marka tasarımı, kentsel tasarım, peyzaj mimarisi gibi alanlarda 2006 yılından beri ödüller veriyor.

Merkezi Kanada’nın Quebec eyaletine bağlı Montreal kentinde bulunan ve her yıl düzenlenen yarışmaya dünyanın önde gelen tasarım firmalarının temsilcileri, tasarım akademisyenleri ile medya profesyonelleri uluslararası jüri üyesi olarak davet ediliyor.

Davetli jüri üyeleri, ayrıca tasarım alanında söz sahibi dergi (Special edition of INTERIEURS), web ve medya platformlarında bağlı bulundukları kurumları ile birlikte önemli bir görünürlük de elde ediyor. Çevrimiçi olarak yapılacak olan değerlendirme ardından jüri üyeleri Montreal’de düzenlenecek olan ve ödüllerin dağıtılacağı büyük törene davet edilecek.