DAÜ'de yeni bir yüksek lisans programı açıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Sanat, Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü bünyesinde Türkiye ve Kıbrıs’ta ilk olarak açılan Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde yeni öğrencilerini bekliyor. Güz Dönemi’nde ilk ders dönemini tamamlayan program, DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ile iş birliği içerisinde yürütülüyor. Program, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) ilk Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nü geçmişte açmış ve adamızda ilk Kıbrıslı Türk bilimsel arkeoloji projesini, ardından da ilk uluslararası arkeoloji araştırma projesini gerçekleştirmiş olan DAÜ tecrübesiyle eğitim veriyor.
Program Öğrencilere Neler Sunuyor?
Bu programda eğitim gören öğrenciler, kendi seçimlerine paralel arkeoloji, sanat tarihi, müzecilik, şehir planlama, mimari ve kentsel koruma, restorasyon ve ilgili alanlar üzerine teorik bilgiler öğreniyorlar. Öğrenciler, kültürel mirasın insan ve kent yaşamına kazandırılmasına yönelik çalışmalar yaparak, proje geliştirmede uzmanlaşıyor. Programın uygulamalı kısmını kültürel miras gezileri ve alan çalışmaları oluşturuyor. Konuya ilişkin DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Sanat, Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü tarafından yapılan açıklamada, program kapsamında düzenlenen Kıbrıs, Türkiye ve Avrupa alan gezileri ile uygulama çalışmalarının, pandeminin sona ermesiyle birlikte devam edeceği bildirildi.
“Çevrim İçi Webinarlar Düzenleniyor”
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nda yer alan yüksek lisans öğrencilerimize, yani bilim insanı adaylarımıza yönelik olarak kapalı şekilde çevirim içi webinarlar düzenleniyor. Bu kapsamda yapılan oturumlara alanında söz sahibi bilim insanlarının katılması amaçlanıyor. Bu çerçevede düzenlenen ilk etkinliğe Hacettepe Üniversitesi Antropoloji bölümünden Doç. Dr. Ali Metin Büyükkarakaya ve bölümümüz bilim insanı adayları katıldı. Doç. Dr. Ali Metin Büyükkarakaya ‘21. Yüzyılda Biyoarkeoloji’ isimli bir sunum yapmış ve kapalı oturum şeklinde gerçekleşen bu çalışmada dünya genelinde Biyoarkeoloji çalışmalarının geldiği nokta ve yapılabilecek olan bilimsel çalışmalar üzerinde yoğunlaşılmıştır.
Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli Müzesi ile Türkiye Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği (KÜMAD) iş birliğinde düzenlenen ve moderatörlüğünü Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük’ün gerçekleştirdiği ‘Kültürel Miras Sohbetleri’ne Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Kızılduman davet edildi ve kendisi ‘Çağlar Boyunca Anadolu-Kıbrıs İlişkilerine Arkeolojik Bakış’ adlı sunum gerçekleştirdi. Sunum sırasında binlerce yıldır sürmekte olan Anadolu-Kıbrıs ilişkileri, farklı ve bilimsel bir perspektifte ortaya kondu. Bu sunum sırasında adamızın Dünya Kültürel Mirası’na yapmış olduğu katkılar üzerine de değinildi ve çağlar boyunca savaş ve ticaret ile anılan Kıbrıs’ın aslında dönem dönem nasıl uzlaşı ve barış içinde kendi bireşim kültürüyle de insanların hayatına dokunulduğunun üzerinde duruldu.”
“Öğrencilerimiz Akademik Anlamda Kendilerini Geliştiriyor”
“Bölümün çalışmalarına katkı koyan Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bölüm başkanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun ve Sanat Tarihi alanında önemli bilimsel çalmaları bulunan Doç. Dr. Netice Yıldız ile Koruma alanında değerli çalışmalara imza atan Doç. Dr. Ege Uluca Tümer aracılığıyla akademik anlamda öğrencilerimiz kendilerini geliştiriyor. DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Arkeolog Dr. Rıza Tuncel tarafından yapılan bilimsel çalışmalar ile bilim insanı adaylarımız kapsamlı olarak Arkeolojik Buluntu Araştırmaları ve Yaklaşımları üzerinde durmakta ve onların bu bağlamda kazanacakları deneyimleri ile Kıbrıs ve Türkiye’de ihtiyaç duyulan Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetiminde uzman kişiler yetiştirilmesini hedeflemektedir.”
“Uluslararası Projeler Planlanıyor”
“Bölümümüz, Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi Programı çerçevesinde çağdaş ve bilimsel eğitim düşüncesine uygun olarak gerek adamız, gerekse de Akdeniz Kültür Mirası üzerine arkeoloji ve sanat tarihi içerikli Almanya, İtalya ve Türkiye üniversiteleri ile ortak projeler gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Bölüm ve DAÜ Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi ile yapılan iş birlikleri kapsamında, adamızın önemli bir Geç Tunç Çağı Yerleşimi olan Kaleburnu Kral Tepesi ören yerinin eserlerinin restorasyon ve konservasyon çalışmaları Uzman Konservatör Elif Doğru aracılığı ve Mehmet Ali Kıran’ın katkılarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Çekya bağlantılı bir proje kapsamında değerlendiriliyor.”
“Arkeolojik Alanların Korunması İçin Çalışılıyor”
Bölüm ve merkez iş birliğinde yapılan bir başka proje kapsamında ise; Dr. Seren Öğmen Uyguroğlu, Doç. Dr. Bülent Kızılduman başkanlığında Karpaz Yarımadası’nda yapılan yüzey araştırmasında belirlenen arkeolojik alanların bilimsel sorgulama çalışmalarını yüksek lisans program öğrencisi Kemal Keledi’nin katkısıyla yapmakta ve bu alanların gelecek nesillere çevre halkını da mağdur etmeyecek şekilde aktarılması amacıyla SİT alanı ilan edilebilmesi gayesi ile gerekli yasal başvuruların yapılabilmesi için rapor hazırlamaktadır. Yapılacak olan bu çalışma sonucunda 60/94 sayılı Eski Eserler yasası kapsamında hareket edilmek amacıyla pandeminin sona ermesiyle KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne başvuru yapılacaktır.”
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