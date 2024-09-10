DAÜ'de Tıp Fakültesi Hazırlık Sertifika Programı düzenleniyor

Geleceğin başarılı doktorları olmaları yolunda ilk adımı atmalarını sağlayacak, sağlam eğitim temelleri üzerine kurulan ve tıp eğitimine adaptasyonu kolaylaştıracak söz konusu sertifika programı dokuz aylık bir eğitim sürecini kapsıyor.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, iki akademik dönemden oluşan Tıp Fakültesi Hazırlık Sertifika Programı’nda her dönem dokuz ders olmak üzere toplamda 18 ders yer alacak. Sertifika programına katılan öğrenciler başta pratik uygulamalar olmak üzere anatomi, biyokimya, biyofizik, klinik becerilere giriş, tıpta iletişim becerileri, klinik araştırmalar, histoloji ve tıp eğitiminin temelini oluşturan alanlarda eğitimler alacak.
İngilizce eğitim dili kullanılarak gerçekleştirilecek sertifika programında dersler, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi laboratuvarları ve DAÜ dersliklerinde gerçekleştirilecek.
DAÜ Tıp Fakültesi Hazırlık Sertifika Programı’na başvuracak öğrenciler, başvurularını çevrim içi olarak https://applyonline.emu.edu.tr/undergrad/ internet adresi veya [email protected] mail adresi üzerinden yapabilecek. Konu ile ilgili detaylı bilgiye 0 392 (630 15 70) numaralı telefondan ulaşılabilir.
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