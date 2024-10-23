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DAÜ'de kan bağışı etkinliği düzenlendi

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DAÜ'de kan bağışı etkinliği düzenlendi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Kızılay Öğrenci Kulübü ile Kıbrıs Türk Kızılay iş birliğinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. DAÜ Atatürk Meydanı’nda geçtiğimiz günlerde organize edilen kampanya “Birbirimize Candan Bağlıyız” sloganıyla düzenlendi. 3 gün süren ve yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen kampanya sonunda 120 ünite kan toplandı.

Kampanya esnasında kan bağış aracını ziyaret eden DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, etkinlikle ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade etti: “Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’a ve DAÜ Kızılay Öğrenci Kulübü’ne böyle bir etkinliğe aracı oldukları için teşekkür ederim. Kan bağışı, sağlıklı insanlar için daha da sağlık; hasta insanlar için ise hayat demektir. Dolayısıyla kan bağışını teşvik etmek ve düzenli olarak kan vermek büyük bir önem taşımaktadır. DAÜ olarak bu tür etkinliklere öncü olmaya devam edeceğiz.”

Kıbrıs Türk Kızılay Kan Hizmetleri Koordinatörü Özge Er, “Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne ve yönetimine bize üç gün boyunca kapılarını açtıkları için teşekkür ederiz. DAÜ Kızılay Öğrenci Kulübü’nün düzenlediği kan bağışı için buradayız ve üç gün boyunca çok güzel sayıda kan bağışı aldık. Ada geneline baktığımız zaman en aktif Kızılay Kulübü’nün DAÜ’de olduğunu söyleyebiliriz. Burada yılda en az iki kez, güz ve bahar dönemi olmak üzere kan bağışı etkinlikleri düzenleniyor. Verilen bir ünite kan ile üç kişinin hayatı kurtulabiliyor. Bu yüzden, biz herkesi kan bağışına davet ediyoruz ve katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.

Kıbrıs Türk Genç Kızılay Başkanı Gülpenbe Şakrak, söz konusu etkinlikle ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti: “Geçtiğimiz 2 yıl boyunca DAÜ Kızılay Öğrenci Kulübü Başkanlığı yaptım. Şimdi de Kıbrıs Türk Kızılay bünyesinde bir gençlik teşkilatlanması kurduk. Gençler olarak ada genelinde birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmekteyiz. Üniversitemizde kan bağışına destek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Söz konusu etkinliğe katılan bağışçılar konu ile ilgili yaptıkları açıklamada kan bağışının gurur verici bir deneyim olduğunu ve hayat kurtarmak adına bu tarz duyarlılıkların önemli olduğunu ifade ettiler. Ayrıca katılımcılar, kan bağışında bulunmaktan korkulmaması ve kaçınılmaması gerektiğini de dile getirdiler.

Kıbrıs Türk Kızılay, böylesine önemli bir etkinlikte geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da DAÜ’nün desteğini almaktan memnuniyet duyduklarını belirttiler. Kıbrıs Türk Kızılay, bu tür iş birliklerinin hem toplumsal bilinçlenmeyi artırmak hem de hastalıklarla mücadelede farkındalık oluşturmak adına büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı.

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