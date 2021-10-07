DAÜ BTYO Bilişim Teknolojileri Bölümü ilk tezli yüksek lisans mezunlarını verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (DAÜ BTYO), Bilişim Teknolojileri Bölümü ilk tezli yüksek lisans programı mezunlarını verdi. Bilişim Teknolojileri Bölümü’ne ilk tezli yüksek lisans öğrencilerini 2020 – 2021 Akademik Yılı’nda kabul etmeye başlayan DAÜ BTYO, ilk kez tezli yüksek lisans mezunu vererek alanında uzman akademisyen yetiştirmeye başladı.



1979 Yılından Beri Eğitim Veriyor

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ BTYO Müdürü Doç. Dr. Nazife Dimililer, şunları söyledi: “Bilgi çağını, globalleşen dünyayı yaratan ve yöneten bilişim teknolojileri olmuştur. Özellikle COVID-19 salgını dolayısı ile evlerimize kapandığımız dönemde hem günlük ihtiyaçlarımızı karşılamakta, hem de mesleğimizi icra etmekte bilişim teknolojilerine olan bağımlılığımızı ve ihtiyacımızı daha açık bir şekilde görmüş bulunmaktayız. Gittikçe daha da gelişen ve hızla büyüyüp tüm diğer sektörlerle iç içe geçmiş olan bilişim teknolojileri; güvenlik uzmanı, veri analisti, yapay zeka ve yazılım uzmanı gibi geleceğin mesleklerinin birçoğunu barındıran bir alandır. DAÜ’nün en eski birimlerinden olan BTYO, 1979 yılından itibaren bilgisayar alanında eğitim vermektedir. Ülkemizin kurulan ilk Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri lisans programını barındıran BTYO, bu alanda mevcut tezsiz yüksek lisans programından sonra, tezli yüksek lisans programına YÖDAK ve YÖK onayı alarak eğitim sektörüne verdiği hizmet yelpazesini genişletmiş bulunmaktadır.

Esnek bir eğitim programına sahip olan Bilişim Teknolojileri yüksek lisans programının uzman ve yetkin geniş öğretim kadrosu, sürekli olarak hem sektörel, hem de bilimsel yenilikleri takip etmektedir. Bu sayede öğrencilerimize hem sektörde en aranan özellikleri kazandırmakta, hem de çok değerli bilimsel çalışmalarda bulunmalarına olanak sağlamaktayız. Güçlü ve deneyimli akademik kadromuzun uzmanlık ve araştırma alanları işletim sistemleri ve bilgisayar ağları, veri güvenliği, makine öğrenmesi, yazılım mühendisliği ve proje yönetimi, veri modelleme ve analizi gibi birçok alanı kapsamaktadır. Tüm mezunlarımızın güncel uygulama yetilerine ve güçlü kuramsal altyapıya sahip olmaları bizim için çok önemli. Büyük bir hızla gelişen bilişim sektöründe ve bilişimin tüm alanlara entegre olması nedeniyle, diğer tüm sektörlerde mezunlarımız için geniş iş olanakları bulunmaktadır. Ayrıca tezli programımızda kazandırılan araştırma becerileri sayesinde mezunlarımızın akademisyen ve araştırmacı olarak kariyerlerine bir adım önde başlamaları da mümkün olmaktadır. Geleceği programlayan Bilişim Teknolojileri alanında kendini geliştirmek, uzmanlaşmak ve fark yaratmak isteyen araştırmacıları programlarımıza bekliyoruz.”



İlk Mezunları Vermenin Heyecanı

Bilişim Teknolojileri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hüsnü Bayramoğlu ise Bilişim Teknolojileri tezli yüksek lisans programının ilk mezunlarını vermenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Bilişim Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans programının gördüğü ilgiden son derece memnun olduklarını dile getirdi ve mezun olan öğrencilerin Mobil Bağımsız Ağlar, Veri Madenciliği ve COVID-19 Kişi Takip Uygulamaları gibi son derece güncel konularda tezler hazırladığını bildirdi. Bilişim Teknolojileri Bölümü, 2011 yılından bu yana aynı zamanda Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak da sürdürülmekte.