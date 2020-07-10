DAÜ Bahar Dönemi Lisansüstü mezuniyet töreni çevrimiçi olarak yapıldı

DAÜ’nün sosyal medya hesaplarından (Youtube - https://www.youtube.com/user/eastmeduniv, Instagram - @emuofficial ve Facebook – https://www.facebook.com/eastern.med.univ/) ve DAÜ TV’den tüm dünyaya yayınlandı. Törende 358 yüksek lisans ve doktora öğrencisi diplomalarına kavuştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemi süreci sebebiyle, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni’ni çevrimiçi (online) olarak yapma kararı aldı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek lisans ve doktora mezunlarının diplomalarını ayrı bir törenle aldığı 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni, 10 Temmuz 2020 Cuma günü, saat 14:00’te, çevrimiçi olarak yapıldı. Söz konusu tören, DAÜ’nün sosyal medya hesaplarından (Youtube - https://www.youtube.com/user/eastmeduniv, Instagram - @emuofficial ve Facebook – https://www.facebook.com/eastern.med.univ/) ve DAÜ TV’den tüm dünyaya yayınlandı. Törende 358 yüksek lisans ve doktora öğrencisi diplomalarına kavuştu.

Törende; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın banttan DAÜ mezunlarına seslenişleri yer aldı. Aynı zamanda, DAÜ Fakülte Dekanları’nın mezunlara mesajları da tören kapsamında yayınlandı. 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni’nde, mezunların resimleri yer aldı ve isimleri tek tek anons edildi.

Önlisans ve Lisans Mezunları Diplomalarını Yarın Alacak

DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Önlisans ve Lisans Mezuniyet Töreni, 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü, saat 14:00’te, DAÜ’nün sosyal medya hesapları ve DAÜ TV’den yayınlanacak. Yarın düzenlenecek olan DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Önlisans ve Lisans Mezuniyet Töreni ile de toplamda 71 farklı ülkeden 2,232 önlisans, lisans ve lisansüstü mezun diplomalarına kavuşmuş olacak. Her geçen yıl mezun sayısını artıran DAÜ’nün, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde vereceği mezunları ile mezun sayısı 63 bini geçmiş, mezun verdiği ülke sayısı ise toplamda 120’ye ulaşmış olacak.