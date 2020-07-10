En Pratiğinden Tuzlu Atıştırmalıklar
En Pratiğinden Tuzlu Atıştırmalıklar
10 0
İtalya, 13 ülkeden yolcu girişini yasakladı
İtalya, 13 ülkeden yolcu girişini yasakladı
9 0
 
Uçaklarda 18 yaş altı gençler için yeni düzenleme
Uçaklarda 18 yaş altı gençler için yeni düzenleme
8 0
Müslüm Baba'dan muhteşem sezon finali
Müslüm Baba'dan muhteşem sezon finali
35 0
Sarı Denizaltı, Çanakkale’yi rahat geçti
Sarı Denizaltı, Çanakkale’yi rahat geçti
361 0
"Şampiyonluğumuzu ilan ettik ama sevincimiz kursağımızda kaldı"
119 0
KKTOK – Limasol iş birliği büyüyor
KKTOK – Limasol iş birliği büyüyor
29 0
banner460

DAÜ Bahar Dönemi Lisansüstü mezuniyet töreni çevrimiçi olarak yapıldı

banner27

DAÜ’nün sosyal medya hesaplarından (Youtube - https://www.youtube.com/user/eastmeduniv, Instagram - @emuofficial ve Facebook – https://www.facebook.com/eastern.med.univ/) ve DAÜ TV’den tüm dünyaya yayınlandı. Törende 358 yüksek lisans ve doktora öğrencisi diplomalarına kavuştu

DAÜ Bahar Dönemi Lisansüstü mezuniyet töreni çevrimiçi olarak yapıldı
10 Temmuz 2020 Cuma 15:45

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemi süreci sebebiyle, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni’ni çevrimiçi (online) olarak yapma kararı aldı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek lisans ve doktora mezunlarının diplomalarını ayrı bir törenle aldığı 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni, 10 Temmuz 2020 Cuma günü, saat 14:00’te, çevrimiçi olarak yapıldı. Söz konusu tören, DAÜ’nün sosyal medya hesaplarından (Youtube - https://www.youtube.com/user/eastmeduniv, Instagram - @emuofficial ve Facebook – https://www.facebook.com/eastern.med.univ/) ve DAÜ TV’den tüm dünyaya yayınlandı. Törende 358 yüksek lisans ve doktora öğrencisi diplomalarına kavuştu.

Törende; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın banttan DAÜ mezunlarına seslenişleri yer aldı. Aynı zamanda, DAÜ Fakülte Dekanları’nın mezunlara mesajları da tören kapsamında yayınlandı. 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni’nde, mezunların resimleri yer aldı ve isimleri tek tek anons edildi.

Önlisans ve Lisans Mezunları Diplomalarını Yarın Alacak

DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Önlisans ve Lisans Mezuniyet Töreni, 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü, saat 14:00’te, DAÜ’nün sosyal medya hesapları ve DAÜ TV’den yayınlanacak. Yarın düzenlenecek olan DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Önlisans ve Lisans Mezuniyet Töreni ile de toplamda 71 farklı ülkeden 2,232 önlisans, lisans ve lisansüstü mezun diplomalarına kavuşmuş olacak. Her geçen yıl mezun sayısını artıran DAÜ’nün, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde vereceği mezunları ile mezun sayısı 63 bini geçmiş, mezun verdiği ülke sayısı ise toplamda 120’ye ulaşmış olacak.

banner342
ARUCAD 1. Liselerarası Tasarım Yarışmasının ödül töreni gerçekleşti
ARUCAD 1. Liselerarası Tasarım Yarışmasının ödül töreni gerçekleşti
7 0
LAÜ Akademisyeni Günebak, iştahı kontrol etmenin yollarını anlattı
LAÜ Akademisyeni Günebak, iştahı kontrol etmenin yollarını anlattı
22 0
"DAÜ yüksek öğretimin lokomotifi"
"DAÜ yüksek öğretimin lokomotifi"
32 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.