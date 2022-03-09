DAÜ-ATAUM “Üniversitelere Kitap Dağıtım” projesi gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM), Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye’deki üniversite öğrencileri ile genç akademisyenler tarafından daha iyi anlaşılması ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması maksadıyla, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile koordineli olarak “Üniversitelere Kitap Dağıtım” projesi gerçekleştirdi.

Projenin ilk adımı olarak DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk ile DAÜ-ATAUM Öğretim Görevlisi Süheyla Göktürk tarafından yazılmış olan ve Kıbrıs Türkü’nün milli mücadelesini temel alan dört kitabın, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Millet Kütüphanesi’ne gönderilerek kütüphanenin Kıbrıs Bölümü’nde yer alması sağlandı.

İkinci adımda söz konusu kitaplar, DAÜ-ATAUM Başkanlığı’nca KKTC’deki tüm üniversitelere ve Türkiye’de kütüphanesi bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörlüklerine gönderildi.

Toplam 114 üniversiteye gönderilen kitap paketinde, Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk ile Öğretim Görevlisi Süheyla Göktürk tarafından yazılmış olan ve 16 Kasım 2021 tarihinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımlarıyla DAÜ’de icra edilen Uluslararası Sempozyum’da tanıtımı yapılan “Mücahitler Anlatıyor” adlı kitapla birlikte, Yrd. Doç. Dr. Göktürk tarafından kaleme alınan Türkiye’nin 1974 Öncesi Kıbrıs Politikası, Vizyonu ve Uygulamaları, Hilmi Kılgın’ın (Hilmi Komutan) Arşivinden Varoluş Mücadelesinde Mağusa Sancağı ve Tarihsel Süreçte Kıbrıs Konulu Makalelerim adlı dört kitap yer alıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç Dr. Turgay Bülent Göktürk, uzun zamandır gerçekleştirmeyi düşündükleri, ancak pandemi koşulları nedeniyle erteledikleri bu projeyi sonuçlandırmış olmaktan büyük mutluluk duydukların belirterek, “Bu vesileyle Kıbrıs Türkü’nün geçmişte yaşadıklarını özellikle gençlerin daha iyi anlamalarını sağlamayı amaç edinen bu projede yer alan Kıbrıs konulu kitapların basımında ve dağıtım organizasyonunda bizi destekleyen Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne ve Büyükelçi Sayın Ali Murat Başçeri’ye şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.