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DAÜ, Akdeniz Üniversiteler Birliği’ne üye oldu

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DAÜ, Akdeniz Üniversiteler Birliği’ne üye oldu
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Doğu Akdeniz Üniversitesi, 25 ülkeden 168 üniversitenin üye olduğu İtalya merkezli Akdeniz Üniversiteler Birliği’ne (Mediterranean Universities Union – UNIMED) üye oldu.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DAÜ, İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde ve Avrupa Parlamentosu ile UNIMED himayelerinde “Barış ve Akademik Özgürlük İçin Üniversite İttifaklarını Güçlendirme” temasıyla düzenlenen UNIMED Genel Kongresi’nde temsil edildi.
Genel Kongre’de üyeliği onaylanan DAÜ’yü Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren ile Kurumsal Gelişim ve Uluslararası Akademik İlişkiler Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Cahit Ezel temsil etti.
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, konuya ilişkin açıklamasında, DAÜ'nün uluslararasılaşma stratejisi doğrultusunda attığı bu adımların önemine işaret etti.
“Bu üyelik, Akdeniz bölgesi başta olmak üzere, küresel ölçekteki akademik ve araştırma projelerinin parçası olmamıza olanak tanıyacaktır," diyen Kılıç, DAÜ'nün uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelmesi için bu tür iş birliklerinin devam edeceğini belirtti.
 

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Etiketler; #Doğu Akdeniz Üniversitesi #Akdeniz Üniversiteler Birliği
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