DAÜ akademisyenlerinin gururlandıran başarısı

DAÜ Akademisyenleri üç yıl üst üste dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer almayı başardı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Karatepe ile DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov, üç sene üst üste dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer aldı. ABD ve Hollanda’dan bilim insanlarından oluşan ekibin; bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan kompozit indikatör bilimsel etki endeksini kullanarak, 2017, 2018 ve 2019 yılı için 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında belirlediği dünyanın en etkili bilim insanları listesi, Plos Biology isimli bilimsel dergide yayınlandı. 2019 yılında yayınlanan listeye Türkiye’den toplamda 196 bilim insanı girdi.



Prof. Dr. Karatepe ve Prof. Dr. Mahmudov 2017, 2018 ve 2019 yılında tek yıllık etki ve kariyer boyunca etki kategorilerinde dünyanın en etkili bilim insanları arasında gösterildi. 2017 tek yıllık etki değerlendirmesinde DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih T. Katırcıoğlu ile Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kömürcügil de yer aldı.



2019 yılı için yayınlanan listede, anabilim dallarına göre Türkiye’den listeye en çok bilim insanı 37 kişiyle kimya dalından girerken, klinik tıp 30 kişiyle ikinci sırada yer aldı. Etkinleştirici ve Stratejik Teknolojiler ile Mühendislik de 28’er bilim insanıyla üçüncü sırayı paylaştı.



“Akademisyenlerimizi Tebrik Ediyorum”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ akademisyenlerinin üç yıl üst üste dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer almasından dolayı gurur duyduğunu belirtti. Prof. Dr. Hocanın, listede yer alan DAÜ akademisyenlerini tebrik etti. DAÜ’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yükseköğretiminin önde gelen üniversitelerinden biri olduğunu ve bir devlet üniversitesi olarak kaliteli eğitim verdiğini belirten Prof. Dr. Hocanın, DAÜ akademisyenlerinin başarılarının devamını diledi