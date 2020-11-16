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DAÜ akademisyeni dünyanın en başarılı bilim insanları arasında

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DAÜ akademisyeni dünyanın en başarılı bilim insanları arasında

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müberra Koşar’ın, dünyanın en başarılı bilim insanları arasında yer aldığı bildirildi.

DAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2016 yılında DAÜ Eczacılık Fakültesi ailesine katılan Prof. Dr. Müberra Koşar’ın, ABD Stanford Üniversitesi’nde yapılan “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” isimli çalışmada alanında 2019 yılı için dünyadaki en başarılı bilim insanları arasında ilk yüzde 2’lik dilime girerek, Fakülte adına “büyük bir başarı” gösterdiği belirtildi.

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