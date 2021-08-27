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Çocuklar heykeltıraş Rodin'le tanıştı

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Çocuklar heykeltıraş Rodin'le tanıştı

Camp Cyprus 8-12 yaş grubu öğrencileri, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) Kurucusu Erbil Arkın’ın özel koleksiyonu olan ve Mayıs ayında ziyarete açılan The Arkın Rodin Collection Gallery’i ziyaret etti.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, Arkın’ın 2004’ten bu yana topladığı, dünyaca ünlü Fransız heykeltıraş Auguste Rodin’in 27 parça eserinin bulunduğu galeriyi gezen öğrenciler, Rodin hakkında bilgi edindikten sonra, öğretmenlerinin gözetiminde heykellerin resmini çizdiler.

Camp Cyprus Koordinatörü Ayşe Öztoprak ziyarete ilişkin konuşarak, Kıbrıs’ta çok fazla sanatsal etkinlik bulunmadığını vurguladı ve öğrencilere bu sanatsal deneyimi yaşatmak istediklerini belirtti.

Camp Cyprus’un sanat eğitmenlerinden Nevin Halis ise Kıbrıs’ta böyle sanatsal etkinliklerin ve galerilerin artması gerektiğini kaydetti.

Açıklamada, The Arkın Rodin Collection Gallery’nin Girne’deki The Clock Tower’da hafta içi ve hafta sonu 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olduğu, sanatseverlerin, 0392 650 11 11 numaralı telefondan randevu alarak bireysel veya gruplarla ziyaret edebileceği belirtildi.

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