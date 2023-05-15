“Çocuk Kitapları ve Masallar” paneli ve “Masal Atölyesi” gerçekleştirildi

YDÜ Türkçe Öğretmenliği, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak görev yapan öğretmenlere ve öğretmen adaylarına yönelik olarak 11 Mayıs 2023 tarihinde “Çocuk Kitapları ve Masallar” paneli düzenlendi. Paneli ardından 12 Mayıs 2023 tarihinde de depremzede çocuklara yönelik olarak “Masal Atölyesi” gerçekleştirildi.Yunus Emre Enstitüsünde gerçekleştirilen ve toplamda 40 katılımcının yer aldığı panelin oturum başkanlığını Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Dilan Kalaycı Alas yaptı. Panelin konuşmacılarından Doç. Dr. Burak Gökbulut, masalların birçok kültürel unsuru içerisinde barındırdığını ve kültürel aktarımda önemli bir rol oynadığını belirterek, masalların toplumların kültürel, sosyal, psikolojik, ahlaki vb. özelliklerini gelecek nesillere aktarma gibi bir özelliği bulunduğunun altını çizdi.Panele konuşmacı olarak katılan Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, masalların çocuklara hayatın yazılı olmayan kurallarını, onları sıkmadan bir kurgunun, bir oyunun içinde eğlendirerek ve hissettirerek verdiğinin altını çizdi.Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Selma Korkmaz ise masalların her yaştan insanın keyifle okuduğu ve dinlediği, genellikle hayal gücüne dayalı kısa hikâyeler olduğunu vurgulayarak, sadece eğlendirmekle kalmadığını aynı zamanda araştırmacılar tarafından dil eğitimi için de önemli bir kaynak olarak görüldüğünü, özellikle çocukların dil öğreniminde masalların etkili bir rol oynadığını belirtti.Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yeniasır da kitap okuma alışkanlığının önce ailede başladığını daha sonra okulda geliştiğini ifade ederek genel anlamda ailelerin bu konuda yeterince bilinçli olmadıklarını vurgulamış ve birçok okulda yürütülen okuma çalışmalarında da bu konuya yeterince önem verilmediğini belirtmiştir. Çocuğun okuma ilgisine dönük onun zihinsel, duygusal, ruhsal ve dilsel gelişimlerini desteklemek; iyi vatandaş olarak yetişmesini sağlamak ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla hazırlanan nitelikli kitapların seçilerek çocuklara verilmesi gerektiğini ifade eden Yeniasır, bu konuda ailelere ve eğitimcilere önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizdi.12 Mayıs 2023 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Selma Korkmaz ve Uzm. Tülay Kaya Tekman’ın yönetiminde Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Furkan Karacık, Asenur Köleoğlu, Binnur Arı, Hatice Kılınç, Nazan Dayan, Ece Naz Sevim ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Cansu Eratılgan’ın, Yunus Emre Enstitüsünde düzenledikleri “Masal Atölyesi” ne ise 30 depremzede çocuk aileleriyle birlikte katılım göstermiştir. Söz konusu atölyede çocuklarla birlikte masallar canlandırılmış, masal şarkıları söylenmiş, masallar anlatılmış ve masallarla ilgili resimler çizilerek çocuklarla eğlenceli bir zaman geçirilmiştir. Ayrıca çocuklarla farklı oyunlar da oynanarak onlara küçük hediyeler de verilmiştir.