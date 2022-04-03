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Çavuşoğlu, uluslararası tasarım ödüllerine ikinci kez jüri üyesi olarak davet edildi

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Çavuşoğlu, uluslararası tasarım ödüllerine ikinci kez jüri üyesi olarak davet edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, “Grand Prix Du Design” uluslararası tasarım ödüllerine ikinci kez jüri üyesi olarak davet edildi. 

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Grand Prix Du Design, mimarlık, iç mimarlık, yapı, emlak, endüstri ürünleri ve ürün tasarımı, görsel iletişim ve marka tasarımı, sanat, fotoğraf, kentsel tasarım, peyzaj mimarisi gibi tasarım alanlarında 2006 yılından beri ödüller veriyor. 

İlk kez 2020 yılındaki yarışma için jüri üyeliği daveti alan Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, 15. Grand Prix Du Design yarışmasında ikinci kez jüri üyesi olarak görev yapacak.

Jüri üyeleri, Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenecek olan ve ödüllerin dağıtılacağı gala töreninde de yer alacak. Grands Prix Du Design uluslararası tasarım ödülleriyle ilgili detaylı bilgiye https://int.design/en/contests/grands-prix-du-design/the-award-2/ linkinden erişilebiliyor.

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