banner762
banner815
Erdal Barut anı maçının kazananı Esentepe
Erdal Barut anı maçının kazananı Esentepe
22 0
“Yeni hava yolu mu? Tabelaları bile yenileyemedik”
“Yeni hava yolu mu? Tabelaları bile yenileyemedik”
9 0
 
Pera L. Gençlerbirliği takviyelere devam ediyor
Pera L. Gençlerbirliği takviyelere devam ediyor
32 0
Futbolun mücadele tarihimizdeki yeri belgeselleşti
Futbolun mücadele tarihimizdeki yeri belgeselleşti
18 0
Düğün trafiği bezdirdi
Düğün trafiği bezdirdi
48 0
Tüp bebek merkezinde skandal !
Tüp bebek merkezinde skandal !
122 0
Oltacılar Yedidalga’da yarıştı
Oltacılar Yedidalga’da yarıştı
14 0
banner797

Çavuşoğlu, KKTC’deki öğrenci yurtlarının temsilcileriyle araya geldi

banner476

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, yükseköğrenimde tüm paydaşlarla ortak hareket ederek, öğrencilere kaliteli eğitim alacakları, huzurlu ve güvenli eğitim hayatı sürdürecekleri bir ortam sağlamak amacında olduklarını söyledi

banner825
Çavuşoğlu, KKTC’deki öğrenci yurtlarının temsilcileriyle araya geldi
Yeni akademik yıl öncesi, yükseköğrenimdeki paydaşlarla değerlendirme toplantıları yapan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu,  öğrenci yurtlarının temsilcileriyle bir araya geldi, yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi aldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşme Milli, Eğitim Bakanlığı’nda yer aldı.
Çavuşoğlu konuyla ilgili açıklamasında, yükseköğrenimde tüm paydaşlarla ortak hareket ederek, öğrencilere kaliteli eğitim alacakları, huzurlu ve güvenli eğitim hayatı sürdürecekleri bir ortam sağlamak amacında olduklarını söyledi.
Öğrenci yurtlarının öğrencilere sunacakları hizmet kalitesinin önemli olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, yeni akademik yıl öncesi bu alanda yapılan çalışmaların ne aşamada olduğunu görmek için bu görüşmeyi yaptıklarını belirtti.
Çavuşoğlu, hayata geçirdikleri Öğrenci Dostu Ada projesi çerçevesinde, ülke içerisinde eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik imkanların, öğrenciler tarafından çok beğenildiğini ifade etti ve yurt sahiplerini ve ev sahiplerini bu projeye destek vermeye davet etti.
Üniversitelere kayıt döneminin yakında başlayacağını belirten ve ülkeyi tercih eden öğrencilere destek olunması gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, “Öğrenci Dostu Ada projesi çerçevesinde, öğrencilere yönelik yurt harçlarında ve ev kiralarında daha makul bir seviye belirlenmelidir. Bu çerçevede, yurt temsilcilerimiz ile yaptığım görüşmede, yurt harçlarının bu bilinçle belirlenmesi gerektiği noktasında görüşlerimi temsilcilerimize ilettim. Buradan, ev sahiplerine de çağrı yapıyorum. Ev kiralarını bu sorumluluk bilinciyle belirleyelim.” dedi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.