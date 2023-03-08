Avrupa Birliği Eğitim Fuarı 10-11 Mart’ta Goethe Enstitüsü’nde yapılıyor

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı, 10 -11 Mart tarihlerinde, Lefkoşa’daki Goethe Institut’te, Avrupa Birliği Eğitim Fuarı'nda bu yıl Almanya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İsveç, İspanya, İtalya, Polonya, Portekiz ve Slovakya ülkelerindeki eğitim olanakları ile ilgili tanıtımlar yapılacak

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Goethe-Institut (Goethe Enstitüsü) tarafından uygulanan Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı, 10 -11 Mart tarihlerinde, Lefkoşa’daki Goethe Institut’te, Avrupa Birliği Eğitim Fuarı düzenliyor.



Yapılan açıklamaya göre, 10 Mart Cuma 09.30-18.00 ve 11 Mart Cumartesi 09.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşecek fuarda bu yıl Almanya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İsveç, İspanya, İtalya, Polonya, Portekiz ve Slovakya ülkelerindeki eğitim olanakları ile ilgili tanıtımlar yapılacak.

AB Eğitim Fuarı, Avrupa’da yükseköğrenimi teşvik etmek ve öğrencilerin Avrupa'daki eğitim fırsatları hakkında daha fazla bilgi edinmeleri için bir platform oluşturmak amacıyla, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı tarafından her yıl düzenlenen bir etkinliktir. Katılımcılar etkinlikte program mezunları ve AB Üye Devlet temsilcileriyle bağlantı kurabilecek.

Açıklamada, Avrupa’da yükseköğrenim ve burs hakkında şu bilgilere yer verildi:

“Avrupa'da okumak, becerilerinizi ve ufkunuzu genişletmenin, uluslararası deneyim kazanmanın ve küresel bir bakış açısı edinmenin önemli bir yoludur. Avrupa'da edineceğiniz yükseköğrenim veya mesleki gelişim deneyimi, yalnızca becerilerinizi gelecekteki beceri gereksinimleri doğrultusunda geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda sosyal becerilerinizi de geliştirerek istihdam edilebilirliğinizi artıracaktır.

Avrupa, yüksek kaliteli eğitim fırsatları sunan dünyanın en saygın üniversitelerine ve eğitim kurumlarına ev sahipliği yapmaktadır. Avrupa'da okumak, bulunduğunuz eğitim kurumunda ve günlük yaşamınızda farklı kültürleri deneyimlemenizi sağlar. Bulunduğunuz ülkenin dilini öğrenebilir, farklı kültürlerden yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Bu deneyim, yeni fikir ve ufuklar edinmenizi de sağlayacaktır.

Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs Türk toplumuna Avrupa'da eğitim ve mesleki gelişim fırsatları sunmak amacıyla 2007 yılından beri finanse ettiği AB Burs Programı bugüne kadar, 2.000'den fazla Kıbrıslı Türk'e, 130'dan fazla üniversitede, 80'den fazla farklı konuda toplam 38 milyon Euro değerinde burs olanağı sağlamıştır.”

