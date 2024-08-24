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Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı Bugün Yapılıyor
Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı Bugün Yapılıyor
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Atatürk Öğretmen Akademisi yazılı giriş sınavı tamamlandı

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Atatürk Öğretmen Akademisi yazılı giriş sınavı tamamlandı
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Atatürk Öğretmen Akademisi'nin (AÖA) 2024-25 Eğitim ve Öğretim Yılı Yazılı Giriş Sınavı yapıldı. Sonuçların birkaç saat içinde www.aoa.edu.tr adresinden açıklanması bekleniyor.
AÖA’dan alınan bilgiye göre, Atatürk Öğretmen Akademisi ile Esin Leman Lisesi’nde yer alan sınav saat 12.30’da tamamlandı.
358 adayın katıldığı yazılı giriş sınavıyla sınıf öğretmenliği programına 50 öğrenci, uluslararası sınavlarla da programa 20 öğrenci kabul edilecek. ve toplamda 70 öğrenci alınmış olacak.
 
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