Atatürk Öğretmen Akademisi sınav sonuçları açıklandı

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) 2022-2023 yazılı giriş sınavı sonuçları açıklandı.

Sınav dün AÖA ile Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda 10.00-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilmişti.

AÖA’dan yapılan açıklamada, Sosyal Bilimler Testi’nde yer alan A kitapçığındaki 6. soru, B kitapçığındaki 5. sorunun; cevabın seçeneklerde bulunmamasından dolayı iptal edildiği açıklandı.

Yazılı sınavı kazanan adaylar 12,13 ve 14 Eylül tarihlerinde mülakata çağrılacak.

