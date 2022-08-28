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Atatürk Öğretmen Akademisi sınav sonuçları açıklandı

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Atatürk Öğretmen Akademisi sınav sonuçları açıklandı
Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) 2022-2023 yazılı giriş sınavı sonuçları açıklandı.
Sınav dün AÖA ile Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda  10.00-12.30  saatleri arasında gerçekleştirilmişti.
AÖA’dan yapılan açıklamada, Sosyal Bilimler Testi’nde yer alan A kitapçığındaki 6. soru, B kitapçığındaki 5. sorunun;  cevabın seçeneklerde bulunmamasından dolayı iptal edildiği açıklandı.
Yazılı sınavı kazanan adaylar 12,13 ve 14 Eylül tarihlerinde mülakata çağrılacak.
 
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