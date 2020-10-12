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ARUCAD’da Yüksek Lisans programlarına başvurular başladı

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Kıbrıs’ın ve Bölgenin sanat-tasarım-iletişim odaklı tek vakıf Üniversitesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Mimari Tasarım ve Sanat alanlarındaki yüksek lisans programları için başvuru kabul etmeye başladı

ARUCAD’da Yüksek Lisans programlarına başvurular başladı
ARUCAD’ın yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adaylar Mimari Tasarım ve Sanat alanlarındaki tezli ve tezsiz programları tercih edebilecek. Eğitim dili İngilizce olan programlara, KKTC vatandaşı ve uluslararası öğrenciler başvuruda bulunabilecek.   
2 yıl (4 dönem) sürecek Mimari Tasarım ve Sanat alanlarındaki yüksek lisans programlarında, KKTC vatandaşı ve uluslararası öğrenciler için %25 ve %50 burs imkânı bulunmaktadır.  
Mimari Tasarım ve Sanat alanında yüksek lisans yapmak isteyen çalışan adaylar, akşam saatlerinde yapılacak dersler ile tercih ettikleri alanda uzmanlaşma fırsatı bulabilecek.
Adaylar, ARUCAD’ın yüksek lisans programları ile ilgili bilgiye, arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ulaşabilir.   
 
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