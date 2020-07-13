ARUCAD, YÖK denkliğini kutladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), tüm bölümlerine YÖK denkliğini almasının ardından kurucuları, akademisyenleri, çalışanları ve öğrencileriyle birlikte kutlama yapıldı

Kıbrıs’ın ve Bölgenin sanat, tasarım ve iletişim odaklı tek vakıf üniversitesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), tüm bölümlerine YÖK denkliğini almasının ardından kurucuları, akademisyenleri, çalışanları ve öğrencileriyle birlikte kutlama gerçekleştirdi.

Üniversitenin YÖK denkliği almasının birçok önemi olduğunu belirterek konuşmasına başlayan,ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı ve AREKAV VYK Başkanı Dr.Ş. Sinan Arkın,en önemlisininÜniversitenin Türkiye’den öğrenci kabulüne başlaması olduğunu kaydetti. YÖK denkliği ile birlikte birçok önemli kurum ve kuruluşla işbirliği yapılmasının da yolunun açıldığını bildirenArkın “Bir diğer önemi de YÖK onayı ile birlikte ARUCAD’ın diploması dünyanın her yerinde tanınır hale geldi. Bu onayla varlığımızı bir kez daha kanıtladık. Bu bir kişinin değil, hepimizin kolektif başarısıdır. Emeği geçen herkesi kutlarım” ifadelerini kullandı.

Dr. Ş. Sinan Arkın sözlerine şöyle devam etti; “Şimdi bizim görevimiz, tüm yaratıcılığımızı kullanarakkültürel yenilenmeyibaşarmaktır. Dünyadaki birçok kurum yaratıcılığı teşvik ederek, kültürel bir yenilenme sağlıyor.ARUCAD’da bu yaratıcı ortamı oluşturmak tüm akademisyenlerin, öğrencilerin ve çalışanların sorumluluğudur. Yapacak çok işimiz var. Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz.”

Tüm yöneticileri, akademisyenleri ve çalışanları tebrik ederek konuşmasına başlayan Arkın Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve ARUCAD Kurucusu Sn. Erbil Arkın “Önce bir hayal kurduk, ardından bu hayali birlikte paylaştık. Bu hayali başarmak için sizler tüm bu süreçte bizimle birlikteydiniz. Bu bir takım başarısıdır. YÖK denkliğinin alınması ARUCAD için bir başlangıçtır. Bu haber, bu ülkede bizden sonraki nesilleri geleceğe taşıyacak kültürel değişimin başlangıcıdır. Bu Üniversite yüzyıl sonra da aynı felsefe ile yoluna devam edecektir. Birçok neslin ARUCAD’da eğitim alacağı bir kurum yaratmak amacıyla yola çıktık. Küçük adımlar büyük etkiler yaratır. Bu adım Kıbrıs’ı geleceğe taşıyan, Ada’nınkültürel hayatında değişimi başlatan adımdır.Butik bir Üniversite olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda ARUCAD’da konservatuar, dans, sahne sanatları, müzik, tekstil ve moda tasarımı bölümlerinin açılmasını şimdiden hayal etmeye başladım. Siz de benimle birlikte hayal etmeye devam edin.Bu Üniversitenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Asım Vehbi “YÖK’ün bizimle birlikte onayı olmayan üniversitelerden önemli bir isteği vardı. Ancak kâr amaçlı olmayan şirket üniversiteleri dışında üniversiteler başvurursa, YÖK bu başvuruları değerlendirmeye alacağını söyledi. Dr. Ş. Sinan Arkın ve Sn. Erbil Arkın, hiç tereddüt etmeden bunu kabul etti, çünkü onlar ARUCAD’ı zaten kâr amaçlı kurmamışlardı. Buradan tekrardan kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bir kıvılcımı yaktılar, bu cesur kararı vererek vakıflaşma sürecini başlattılar” dedi.

Kutlama, çalışanların ARUCAD’ın geleceği ile ilgili hayallerini paylaştıkları konuşmalarıyla sona erdi.