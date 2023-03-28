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ARUCAD yayınlarının ikinci kitabı yayımlandı

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ARUCAD yayınlarının ikinci kitabı yayımlandı
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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Yayınlarının ikinci kitabı olan, Üniversitenin Plastik Sanatlar Bölümü öğretim üyesi, sanatçı Prof. Dr. Turan Aksoy’un “Bütün Cinler” isimli sergisi kapsamında hazırlanan kitap yayımlandı.        
Art Rooms Galeri’de 19 Ocak’ta sanatseverlerle buluşan Turan Aksoy’un “Bütün Cinler” sergisi kapsamında hazırlanan kitapta, yazarların sergiyle ilişkilendirdikleri yazılar yer alıyor. Gürgenç Korkmazel’in, Aksoy’un “Işıltılı Şey” serisinde yer alan her eser için ayrı ayrı yazdığı şiirsel notlar bu kitapta bir araya getiriliyor.
Turan Aksoy’un “Bütün Cinler” isimli sergisinin kapanışı ve kitap tanıtımı bu akşam 18.00’de yazarlar Esra Plümer, Johann Pillai ve Gürgenç Korkmazel’in katılımı ile Art Rooms Galeri’de yapılacak.
 Sergi, 30 Mart’a kadar Girne’deki Art Rooms Galeri’de ziyaret edilebilecek.
 
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